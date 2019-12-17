В Таджикистане объяснили происхождение задержанного в России метадона

ДУШАНБЕ, 17 дек – РИА Новости, Лидия Исамова. Задержанная во аэропорту Внуково крупная партия метадона была предназначена для заместительной терапии наркозависимых пациентов в Задержанная во аэропорту Внуково крупная партия метадона была предназначена для заместительной терапии наркозависимых пациентов в Таджикистане , сообщили РИА Новости в наркологической службе Минздрава Таджикистана.

Ранее Федеральная таможенная служба России сообщила об изъятии в аэропорту Внуково контрабандной партии метадона на 5,8 миллиарда рублей. По данным ФТС, партию наркотического средства метадон, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан, обнаружили в начале декабря. Метадон не был предварительно задекларирован. Шестого декабря таможня Внуково возбудила уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере".

"Препарат метадон был закуплен Управлением ООН по наркотикам и преступности и Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу и предназначался для заместительной терапии под наблюдением врача при стационарном лечении наркозависимых пациентов", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что согласно письма-просьбы о помощи от Минздрава Таджикистана официальным заказчиком партии метадона является Программа развития ООН в Таджикистане и они должны были подготовить все сопроводительные документы по данному грузу.