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Матвиенко оценила вклад главы ПАСЕ в возвращение России в Ассамблею
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РИА Новости

Матвиенко оценила вклад главы ПАСЕ в возвращение России в Ассамблею

16:34 17.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Разрешение кризиса в отношениях России и Совета Европы, завершившегося возвращением в июне этого года российской делегации в ПАСЕ, убедительно показало, что санкции и попытки изоляции какой-либо из стран являются путём в никуда, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы высоко ценим вашу принципиальную личную позицию по разрешению этого кризиса в Совете Европе и необходимости сохранения его как действительно общеевропейского института. Хорошо, что это осознали большинство наших партнёров в СЕ, что необходимо было преодолеть этот кризис и что санкции и изоляции страны - это путь в никуда", - сказала она на встрече с председателем ПАСЕ Лилиан Паскье.
Матвиенко напомнила, что ее предыдущая встреча с Паскье прошла в апреле этого года, "в разгар системного кризиса в Совете Европы".
"Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что совместными усилиями нам удалось перевернуть эту страницу", - отметила спикер Совфеда.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцки
Вчера, 14:20
Слуцкий отметил вклад главы ПАСЕ в возвращение России в Ассамблею
210008
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Лилиан Мори ПаскьеВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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