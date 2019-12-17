Матвиенко оценила вклад главы ПАСЕ в возвращение России в Ассамблею

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Разрешение кризиса в отношениях России и Совета Европы, завершившегося возвращением в июне этого года российской делегации в ПАСЕ, убедительно показало, что санкции и попытки изоляции какой-либо из стран являются путём в никуда, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы высоко ценим вашу принципиальную личную позицию по разрешению этого кризиса в Совете Европе и необходимости сохранения его как действительно общеевропейского института. Хорошо, что это осознали большинство наших партнёров в СЕ, что необходимо было преодолеть этот кризис и что санкции и изоляции страны - это путь в никуда", - сказала она на встрече с председателем ПАСЕ Лилиан Паскье.
Матвиенко напомнила, что ее предыдущая встреча с Паскье прошла в апреле этого года, "в разгар системного кризиса в Совете Европы".
"Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что совместными усилиями нам удалось перевернуть эту страницу", - отметила спикер Совфеда.