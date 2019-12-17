В Лебедяни открыли новую переправу через Дон

ЛИПЕЦК, 17 дек — РИА Новости. В районном центре . В районном центре Липецкой области - Лебедяни - открылось движение по новой переправе через реку Дон, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.

Несколько лет назад старый Казенный мост в Лебедяни, построенный еще в 1911 году, был признан аварийным. Из-за интенсивного движения транспорта, особенно большегрузов, на которое переправа не была рассчитана, разрушились нижние опоры моста. Из-за отсутствия водоотвода раскрошилось асфальтовое покрытие. В связи с этим власти приняли решение построить новую переправу.

Строительные работы заняли ровно год. Новый мост построен в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На строительство путепровода из федерального бюджета были выделены 280 миллионов рублей, еще около 42 миллиона рублей на строительство выделили региональные власти. Общая протяженность новой переправы составила более 400 метров. Ширина проезжей части – 9 метров. Движение на мосту двустороннее.

Принимавший участие в церемонии открытия переправы глава региона Игорь Артамонов отметил, что это - долгожданное событие для всех жителей области.

"Всегда приятно открывать такие объекты, которые улучшают жизнь людей, делают ее комфортнее. Лебедянцев ждут и другие масштабные проекты. Сейчас мы подбираем площадку для строительства новой школы в городе, решаем вопрос о закупке новых пассажирских автобусов, также в районе вскоре появится новое футбольное поле", - сказал Артамонов.