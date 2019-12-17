Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2019-12-17T16:27+0300
https://ria.ru/20191217/1562495967.html
В Лебедяни открыли новую переправу через Дон
https://cdn21.img.ria.ru/images/151710/87/1517108701_0:16:1500:860_1036x0_80_0_0_ace0df9d389dfe5dd3f633be5a76d8a2.jpg
РИА Новости

В Лебедяни открыли новую переправу через Дон

16:27 17.12.2019
42
© РИА Новости / Алексей СазоновДон
Дон
© РИА Новости / Алексей Сазонов
Дон
ЛИПЕЦК, 17 дек — РИА Новости. В районном центре Липецкой области - Лебедяни - открылось движение по новой переправе через реку Дон, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
Несколько лет назад старый Казенный мост в Лебедяни, построенный еще в 1911 году, был признан аварийным. Из-за интенсивного движения транспорта, особенно большегрузов, на которое переправа не была рассчитана, разрушились нижние опоры моста. Из-за отсутствия водоотвода раскрошилось асфальтовое покрытие. В связи с этим власти приняли решение построить новую переправу.
Строительные работы заняли ровно год. Новый мост построен в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На строительство путепровода из федерального бюджета были выделены 280 миллионов рублей, еще около 42 миллиона рублей на строительство выделили региональные власти. Общая протяженность новой переправы составила более 400 метров. Ширина проезжей части – 9 метров. Движение на мосту двустороннее.
Принимавший участие в церемонии открытия переправы глава региона Игорь Артамонов отметил, что это - долгожданное событие для всех жителей области.
Водопроводный кран
13 декабря, 16:41Липецкая область
Липецкая область до 2024 освоит 650 млн руб по проекту "Чистая вода"
"Всегда приятно открывать такие объекты, которые улучшают жизнь людей, делают ее комфортнее. Лебедянцев ждут и другие масштабные проекты. Сейчас мы подбираем площадку для строительства новой школы в городе, решаем вопрос о закупке новых пассажирских автобусов, также в районе вскоре появится новое футбольное поле", - сказал Артамонов.
Он также добавил, что мост, признанный объектом культурного наследия, будет отреставрирован и станет пешеходным.
000000
Обсудить 0
Липецкая областьИгорь Артамонов
Рекомендуем
Укладка асфальта
В Ленобласти отремонтировано 182 км региональных трасс в 2019 году
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: Верхневолжье не намерено снижать темпов дорожных работ
Строительство газопровода Северный поток-2
Nord Stream 2 рассказала о сроках строительства "Северного потока — 2"
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
Россия снова играет полноправную роль в ПАСЕ, заявила глава Ассамблеи
На месте ДТП с автобусом в Нижегородской области
СК проводит проверку по ДТП в Нижегородской области
Строительство газопровода Северный поток-2
"Северный поток — 2" могут достроить в течение месяца, считают в ФРГ
Строительство газопровода Северный поток-2
СМИ узнали, что ФРГ ждет скорых санкций против "Северного потока — 2"
Затонувший большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подлодкой Б-380 в Южной бухте Севастополя
В Севастополе затонувший плавдок готовят к буксировке для утилизации
Автомобиль Следственного комитета РФ
В ДТП в Приморье погиб следователь СК
Полиция
В Петербурге подросток устроил ДТП
Автомобиль скорой помощи
В ДТП в Мордовии погибли четыре человека
ДТП с автомашиной Фольксваген Джетта в Мордовии
В ГИБДД назвали причину смертельного ДТП в Мордовии
Чайник с чаем
Эксперт прокомментировал результаты проверки чая на пестициды
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов
Прокуратура внесла представление главе Хакасии после смерти пенсионера
Купола Софийского собора в Киеве
Верховный суд разрешил канонической УПЦ сохранить название
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42Лавров заявил о неготовности ЕС к равноправию в отношениях с Россией
02:42В Раде заявили о неспособности Украины поставить Перу один Ан-178
02:37В Пентагоне рассказали о слежке за российским кораблем-разведчиком
02:25В Мексике вооруженные люди атаковали патруль нацгвардии
02:21Бразилия запретила трансжиры в продуктах питания
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
Лента новостейМолния