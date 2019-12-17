Дети, в чьем доме под Гатчиной нашли арсенал, рассказали о своей жизни

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Дети из семьи в Дети из семьи в Ленинградской области , в доме которой нашли арсенал с оружием, рассказали телеканалу РЕН подробности своей жизни.

По словам одной из девочек, никто из детей не ходил в школу. Им не разрешали выходить за территорию, гулять можно было только на участке перед домом.

"Один раз в неделю мы выезжали с мамой в церковь, и то не все", — рассказала девочка.

По ее словам, чтобы обучаться, ей пришлось купить учебники и заниматься самостоятельно.

Девочки сообщили, что не знают об оружии и увидели его впервые, а до этого в доме был только пневматический пистолет.

"Но папа выдавал его стрелять только при нем", — сказала одна из дочерей.

Сестры рассказали, что отец иногда бил мать и братьев, но на них руку не поднимал.

Ранее Следственное управление СК по Ленинградской области сообщило о возбуждении уголовных дел после того, как в частном доме многодетной семьи в деревне Химози Гатчинского района обнаружили большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов. Главу семейства задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью.