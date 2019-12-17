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Дети, в чьем доме под Гатчиной нашли арсенал, рассказали о своей жизни
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РИА Новости

Дети, в чьем доме под Гатчиной нашли арсенал, рассказали о своей жизни

16:18 17.12.2019 (обновлено: 16:45 17.12.2019)
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© СК РФСледственные действия в деревне Химози Ленинградской области
Следственные действия в деревне Химози Ленинградской области
© СК РФ
Следственные действия в деревне Химози Ленинградской области. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Дети из семьи в Ленинградской области, в доме которой нашли арсенал с оружием, рассказали телеканалу РЕН подробности своей жизни.
По словам одной из девочек, никто из детей не ходил в школу. Им не разрешали выходить за территорию, гулять можно было только на участке перед домом.
"Один раз в неделю мы выезжали с мамой в церковь, и то не все", — рассказала девочка.
По ее словам, чтобы обучаться, ей пришлось купить учебники и заниматься самостоятельно.
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Девочки сообщили, что не знают об оружии и увидели его впервые, а до этого в доме был только пневматический пистолет.
"Но папа выдавал его стрелять только при нем", — сказала одна из дочерей.
Сестры рассказали, что отец иногда бил мать и братьев, но на них руку не поднимал.
Ранее Следственное управление СК по Ленинградской области сообщило о возбуждении уголовных дел после того, как в частном доме многодетной семьи в деревне Химози Гатчинского района обнаружили большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов. Главу семейства задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью.
Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова рассказала, что шестерых несовершеннолетних детей из этой семьи отправили в Гатчинскую больницу, еще двоим уже исполнилось 18 лет.
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6291814017
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Ленинградская областьГатчинский районГатчинаПроисшествия
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