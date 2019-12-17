В ЛНР прокомментировали попытку Киева сменить переговорщиков в Минске

ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Попытка Киева сменить представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на переговорах контактной группы в Минске напоминает прием "наперсточников" и к урегулированию конфликта не приведет, заявил во вторник глава ЛНР Леонид Пасечник.
Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев выступает за смену представителей ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу. По его словам, это должны быть люди, имеющие юридическое подтверждение, что могут представлять эти районы.
"Желание подменить в переговорах жителей республик на отсиживающихся в Киеве зависимых и управляемых бывших жителей Донбасса - это прием "наперсточников" с рынков 90-х, которых сейчас напоминает Зеленский и его команда. Эти люди ни на что в республиках не влияют, решения не принимают и, соответственно, к урегулированию конфликта не приведут", - сказал Пасечник на пресс-конференции в Донецке.
Он отметил, что Киев продолжает делать все, чтобы "увильнуть от своих обязательств" по минским соглашениям. "Ничего нового мы Киеву изобретать не предлагаем, просто выполните те обязательства, которые были взяты (бывшим президентом Украины Петром - ред.) Порошенко и подтверждены Зеленским. Со своей стороны подтверждаем безальтернативность минских соглашений и нашу приверженность их исполнению в строгом порядке, который определен комплексом мер", - добавил Пасечник.