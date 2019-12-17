В ЛНР прокомментировали попытку Киева сменить переговорщиков в Минске

"Желание подменить в переговорах жителей республик на отсиживающихся в Киеве зависимых и управляемых бывших жителей Донбасса - это прием "наперсточников" с рынков 90-х, которых сейчас напоминает Зеленский и его команда. Эти люди ни на что в республиках не влияют, решения не принимают и, соответственно, к урегулированию конфликта не приведут", - сказал Пасечник на пресс-конференции в Донецке.