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2019-12-17T16:11+0300
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ЦОДД посоветовал московским водителям пересесть на метро
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РИА Новости

ЦОДД посоветовал московским водителям пересесть на метро

16:11 17.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобили в пробке в Москве
Автомобили в пробке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в связи с загруженностью дорог рекомендует москвичам предпочесть личному транспорту передвижение на метро, Московскими центральными диаметрами (МЦД) и Московским центральным кольцом (МКЦ), о чём сообщил в своём аккаунте в Twitter.
"Плотное движение в городе с самого утра. Предновогодняя Москва - она такая... Тщательно планируйте время поездок. В пиковые часы быстрее будет на метро, МЦД и МЦК", — говорится в сообщении.
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Также ЦОДД обращает внимание на то, что движение может быть затруднено из-за мокрого снега.
"Ситуацию осложняет мокрый снег, который, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы не прекратится", — пишут ЦОДД в Twitter.
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Московские центральные диаметры (МЦД)
231212
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)Московское центральное кольцо (МЦК)МоскваОбщество
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