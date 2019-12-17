ЦОДД посоветовал московским водителям пересесть на метро

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в связи с загруженностью дорог рекомендует москвичам предпочесть личному транспорту передвижение на метро, Московскими центральными диаметрами (МЦД) и Московским центральным кольцом (МКЦ), о чём сообщил в своём аккаунте в Twitter.
"Плотное движение в городе с самого утра. Предновогодняя Москва - она такая... Тщательно планируйте время поездок. В пиковые часы быстрее будет на метро, МЦД и МЦК", — говорится в сообщении.
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Также ЦОДД обращает внимание на то, что движение может быть затруднено из-за мокрого снега.
"Ситуацию осложняет мокрый снег, который, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы не прекратится", — пишут ЦОДД в Twitter.
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