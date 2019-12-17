Германова: России и Белоруссии важна интеграция в молодежной политике

МИНСК, 17 дек – РИА Новости. Беларусь и Россия должны активно развивать интеграционную тему в молодежной политике, особенно это касается патриотического воспитания молодых людей двух государств, считает член комиссии по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Беларусь и Россия должны активно развивать интеграционную тему в молодежной политике, особенно это касается патриотического воспитания молодых людей двух государств, считает член комиссии по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Ольга Германова.

Как сообщает Sputnik , Германова принимает участие в проходящем во вторник в белорусской столице заседании Молодежной палаты при Парламентском Собрании. Участники мероприятия подводят итоги деятельности Молодежной палаты в 2019 году, а также обсуждают новые молодежные проекты и планы работы на 2020 год.

"Следующий год - 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Именно на этой повестке мы будем концентрировать деятельность в наших странах, по молодежной тематике, в том числе. Нам надо завоевывать интернет-пространство. Поэтому нужны встречи, телемосты. У нас очень много точек соприкосновения именно в молодежной политике", - заявила Германова журналистам в кулуарах заседания.

По ее словам, несмотря на то, что Союзному государству в этом году исполняется 20 лет, Молодежная Палата при Парламентском собрании была создана несколько лет назад.

"Со временем молодежные связи начинают слабеть и мы пришли к выводу, что все-таки в Союзном государстве нужно больше работать с молодежью в целях интеграции. Сегодня это болезненный вопрос, он неоднозначный. Мне зачастую задают вопрос: а будут ли объединены наши государства - это абсолютно абсурдное мышление. Потому что наши государства независимые и объединяться не будут", - считает Германова.

Но для того, что чтобы было легче работать и взаимодействовать, у нас должно интегрироваться законодательство в экономической, социальной сферах, и тем более в молодежной политике, подчеркнула она.

"Мы все-таки очень близкие исторически государства, очень родные по духу государства, именно поэтому мы работаем сегодня с молодежной повесткой", - сказала парламентарий.

Говоря о тематике молодежной политики на следующий год, Германова отметила, что она будет посвящена 75-летию Победы.

"Следующий год очень понятный и для Беларуси, и для России. Потому что никто так не претерпел в Великой Отечественной войне, как наши страны. Именно на этой повестке будет концентрироваться деятельность в вопросах молодежной политики", - отметила Германова.