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Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
2019-12-17T16:10+0300
https://ria.ru/20191217/1562495088.html
Германова: России и Белоруссии важна интеграция в молодежной политике
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РИА Новости

Германова: России и Белоруссии важна интеграция в молодежной политике

16:10 17.12.2019
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© Fotolia / Syda ProductionsМолодые люди с компьютерами в руках
Молодые люди с компьютерами в руках
© Fotolia / Syda Productions
МИНСК, 17 дек – РИА Новости. Беларусь и Россия должны активно развивать интеграционную тему в молодежной политике, особенно это касается патриотического воспитания молодых людей двух государств, считает член комиссии по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Ольга Германова.
Как сообщает Sputnik, Германова принимает участие в проходящем во вторник в белорусской столице заседании Молодежной палаты при Парламентском Собрании. Участники мероприятия подводят итоги деятельности Молодежной палаты в 2019 году, а также обсуждают новые молодежные проекты и планы работы на 2020 год.

"Следующий год - 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Именно на этой повестке мы будем концентрировать деятельность в наших странах, по молодежной тематике, в том числе. Нам надо завоевывать интернет-пространство. Поэтому нужны встречи, телемосты. У нас очень много точек соприкосновения именно в молодежной политике", - заявила Германова журналистам в кулуарах заседания.

По ее словам, несмотря на то, что Союзному государству в этом году исполняется 20 лет, Молодежная Палата при Парламентском собрании была создана несколько лет назад.
"Со временем молодежные связи начинают слабеть и мы пришли к выводу, что все-таки в Союзном государстве нужно больше работать с молодежью в целях интеграции. Сегодня это болезненный вопрос, он неоднозначный. Мне зачастую задают вопрос: а будут ли объединены наши государства - это абсолютно абсурдное мышление. Потому что наши государства независимые и объединяться не будут", - считает Германова.
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Но для того, что чтобы было легче работать и взаимодействовать, у нас должно интегрироваться законодательство в экономической, социальной сферах, и тем более в молодежной политике, подчеркнула она.
"Мы все-таки очень близкие исторически государства, очень родные по духу государства, именно поэтому мы работаем сегодня с молодежной повесткой", - сказала парламентарий.
Говоря о тематике молодежной политики на следующий год, Германова отметила, что она будет посвящена 75-летию Победы.

"Следующий год очень понятный и для Беларуси, и для России. Потому что никто так не претерпел в Великой Отечественной войне, как наши страны. Именно на этой повестке будет концентрироваться деятельность в вопросах молодежной политики", - отметила Германова.

Член комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Людмила Макарина-Кибак отметила, в свою очередь, что формирование Молодежной палаты стало правильным шагом. "Мы увидели, что ребята активны, что они работают, научились делать это совместно. У них очень много инициатив. В частности, хочется отметить проект, инициированный молодежью, по цифровизации памятных мест и захоронений к юбилею Великой Победы", - пояснила она.
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