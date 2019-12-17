У детей из семьи, у которой нашли арсенал под Гатчиной, нет документов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек — РИА Новости. Дети из многодетной семьи в Гатчинском районе Дети из многодетной семьи в Гатчинском районе Ленинградской области , из дома которой изъяли арсенал оружия, не имеют документов, удостоверяющих личность, и не числились в местных учреждениях образования, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.

Ранее СУСК РФ по Ленинградской области сообщил о возбуждении уголовных дел после того, как в частном доме многодетной семьи в деревне Химози Гатчинского района обнаружили большое количество нелегального огнестрельного оружия и боеприпасов, а главу семейства задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью.

"Администрация Гатчинского района располагает информацией о том, что задержанный не был зарегистрирован на территории Гатчинского района, проживал без регистрации и документов на собственность дома и земельного участка. Вместе с ним проживает восемь детей. По информации Гатчинской клинической больницы, родились не на территории Гатчинского района. В учреждения образования Гатчинского района обращений для зачисления детей не было. Документы, удостоверяющие личность детей, отсутствуют", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, данных о детях в администрации Гатчинского района, а также органах опеки и учреждениях здравоохранения нет. Также она отметила, что заявлений и жалоб на детей и родителей раньше не поступало.

По данным пресс-службы районной администрации, сейчас дети находятся под наблюдением врачей и психологов, проводятся медицинские и психологические обследования.

"Администрация Гатчинского района в случае необходимости рассмотрит варианты временного жилья для несовершеннолетних детей, а также содействия в оформлении документов на детей и предоставлении гуманитарной помощи. К работе подключились органы опеки и комиссия по делам несовершеннолетних", - добавила собеседница агентства.