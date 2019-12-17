Киев затягивает процесс обмена удерживаемыми лицами, заявил Пушилин

"Киев не желает обеспечить чистый обмен по формуле всех установленных на всех установленных. Умышленно затягивает процесс. Отказ от полной юридической очистки обмениваемых лиц свидетельствует о желании возобновить уголовное преследование после обмена",- сказал Пушилин в ходе совместного брифинга с главой ЛНР Леонидом Пасечником.