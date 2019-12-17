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2019-12-17T15:58+0300
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Киев затягивает процесс обмена удерживаемыми лицами, заявил Пушилин
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РИА Новости

Киев затягивает процесс обмена удерживаемыми лицами, заявил Пушилин

15:58 17.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Киев не желает проводить обмен по формуле "всех установленных на всех установленных", как этого требуют договоренности, и всячески затягивает процесс, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Лидеры стран "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в ночь на 10 декабря приняли коммюнике по итогам встречи в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском" формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, лидеры "нормандской четверки" призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Вчера, 13:58
Москалькова надеется на обмен "всех на всех" в Донбассе
"Киев не желает обеспечить чистый обмен по формуле всех установленных на всех установленных. Умышленно затягивает процесс. Отказ от полной юридической очистки обмениваемых лиц свидетельствует о желании возобновить уголовное преследование после обмена",- сказал Пушилин в ходе совместного брифинга с главой ЛНР Леонидом Пасечником.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВ мире
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