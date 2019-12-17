Курский губернатор объявил 31 декабря выходным днем

ВОРОНЕЖ, 17 дек - РИА Новости. Губернатор Курской области Губернатор Курской области Роман Старовойт подписал распоряжение о переносе в регионе выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря 2019 года.

"Выходной день в Курской области рекомендовано перенести с 28-го на 31-е декабря. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Курской области Роман Старовойт. Согласно документу, работодателям рекомендовано рассмотреть вопрос о переносе выходного дня с 28-го на 31-е декабря в соответствии с особенностями организации рабочего процесса", - информирует администрация региона на своей странице в Telegram-канале.

По ее данным, решение принято в связи с "многочисленными обращениями и результатами общественного опроса".

Количество регионов, где последний день года стал выходным, уже превысило два десятка.

В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.