Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-17T15:57+0300
https://ria.ru/20191217/1562494120.html
Курский губернатор объявил 31 декабря выходным днем
https://cdn21.img.ria.ru/images/155090/22/1550902281_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d51df56f8c41817646a906ee925fb8e7.jpg
РИА Новости

Курский губернатор объявил 31 декабря выходным днем

15:57 17.12.2019
351
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоман Старовойт
Роман Старовойт
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Роман Старовойт. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 17 дек - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт подписал распоряжение о переносе в регионе выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря 2019 года.
"Выходной день в Курской области рекомендовано перенести с 28-го на 31-е декабря. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Курской области Роман Старовойт. Согласно документу, работодателям рекомендовано рассмотреть вопрос о переносе выходного дня с 28-го на 31-е декабря в соответствии с особенностями организации рабочего процесса", - информирует администрация региона на своей странице в Telegram-канале.
По ее данным, решение принято в связи с "многочисленными обращениями и результатами общественного опроса".
Празднование Нового года
28 ноября, 13:31
"Решение напрашивается". Будет ли в России 31 декабря выходным?В Госдуму поступил законопроект об обязательном выходном 31 декабря. Законодатели, представители партий и эксперты оценили это предложение и рассказали, что нужно для его реализации.
Количество регионов, где последний день года стал выходным, уже превысило два десятка.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель.
Президент России Владимир Путин
29 ноября, 14:34Новый год—2020
Песков сообщил, что Путин будет работать 31 декабря
401002
Обсудить 1
Новый год—2020Роман СтаровойтЛДПРГосдума РФМаксим ТопилинКурская областьВоронежОбщество
Рекомендуем
Сотрудник ДПС
В Чебоксарах девушку осудили условно за удар полицейского ногой в лицо
Глава ДНР Денис Пушилин
Киев затягивает процесс обмена удерживаемыми лицами, заявил Пушилин
Автомобили в пробке в Москве
ЦОДД посоветовал московским водителям пересесть на метро
Полицейские у здания больницы в городе Острава
Сирены ПВО по всей Чехии напомнили о трагедии в больнице Остравы
Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила вклад главы ПАСЕ в возвращение России в Ассамблею
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Владимира обвинили в нанесении тяжкого вреда здоровью ребенка
Сотрудник полиции
На Урале полиция проверит данные о драке в магазине из-за бутылки воды
Ватикан
Папа Римский снял секретность с расследования случаев педофилии
Дмитрий Мезенцев
Российский посол призвал не торопиться в вопросах интеграции с Минском
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
В ЛНР прокомментировали попытку Киева сменить переговорщиков в Минске
Студенты во время лекции
ГД приняла в I чтении проект о трудоустройстве иностранных студентов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время церемонии возложения цветов к могиле Иосифа Сталина у Кремлевской стены
КПРФ возложит цветы к месту захоронения Сталина у Кремлевской стены
Следственные действия в деревне Химози Ленинградской области
Дети, в чьем доме под Гатчиной нашли арсенал, рассказали о своей жизни
Леонид Пасечник
Глава ЛНР назвал условие для прекращения конфликта в Донбассе
Александр Богомаз
Брянский губернатор объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25В Мексике вооруженные люди атаковали патруль нацгвардии
02:21Бразилия запретила трансжиры в продуктах питания
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
00:38На форум "Армия-2020" пригласят 133 министра обороны
Лента новостейМолния