Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T16:20+0300
https://ria.ru/20191217/1562493854.html
Глава ЛНР назвал условие для прекращения конфликта в Донбассе
https://cdn25.img.ria.ru/images/153259/91/1532599197_0:0:2814:1583_1036x0_80_0_0_862652225738fc9362b19103422e75b5.jpg
РИА Новости

Глава ЛНР назвал условие для прекращения конфликта в Донбассе

15:52 17.12.2019 (обновлено: 16:20 17.12.2019)
932
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Леонид Пасечник. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что для прекращения конфликта в Донбассе необходим прямой диалог Киева с Донецком и Луганском.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и он сам, как президент, не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 15:37
Зеленский продолжает политику Порошенко в Донбассе, заявили в ДНР
"При отсутствии прямых переговоров с жителями ДНР и ЛНР, прекращение войны невозможно. Это необходимо, чтобы напрямую договориться обо всех модальностях дальнейшего существования республик и украинского государства", - сказал Пасечник на пресс-конференции в Донецке.
В свою очередь глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае, если Киеву придется ответить за срыв минских переговоров, если он не приступит к согласованию с ДНР и ЛНР вопросов в отношении мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
"У Киева сейчас стоит выбор – или приступить к согласованию с нами всех вопросов возобновления мира в рамках комплекса мер, или открыто признать свою неспособность выполнить свои обязательства, в этом случае Украине придется ответить за срыв минских переговоров", - заявил Пушилин в ходе совместного брифинга с Пасечником.
Глава ДНР Денис Пушилин
Вчера, 15:58
Киев затягивает процесс обмена удерживаемыми лицами, заявил Пушилин
3001010
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВ мире
Рекомендуем
Глава ЛНР Леонид Пасечник
Пасечник анонсировал принятие закона о границах ЛНР
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
В ЛНР прокомментировали попытку Киева сменить переговорщиков в Минске
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
В ЛНР заявили, что обнаружили в Донбассе комплексы РЭБ силовиков
Глава ДНР Денис Пушилин
Киев затягивает процесс обмена удерживаемыми лицами, заявил Пушилин
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский продолжает политику Порошенко в Донбассе, заявили в ДНР
Логотип ОБСЕ
В ОБСЕ рассказали, какими видят местные выборы в Донбассе
Глава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума
Глава ДНР заявил о продолжении курса на интеграцию с Россией
Задержанный польской полицией гражданин Украины
Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава ЛНР прокомментировал законопроект Зеленского по децентрализации
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала призыв к отказу Sputnik и RT в аккредитации
Столкновения протестующих с полицией у здания Верховной рады Украины в Киеве
В Киеве митингующие устроили стычки с полицейскими у здания Рады
Рабочие на газоизмерительной станции
В Минэнерго оценили переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза"
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
В ПАСЕ предложили привлечь ЛНР и ДНР к диалогу в "нормандском формате"
Дмитрий Мезенцев
Российский посол призвал не торопиться в вопросах интеграции с Минском
Наблюдатели ОБСЕ
В ОБСЕ оценили итоги "нормандского саммита" в Париже
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25В Мексике вооруженные люди атаковали патруль нацгвардии
02:21Бразилия запретила трансжиры в продуктах питания
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
00:38На форум "Армия-2020" пригласят 133 министра обороны
Лента новостейМолния