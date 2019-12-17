Глава ЛНР назвал условие для прекращения конфликта в Донбассе

ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что для прекращения конфликта в Донбассе необходим прямой диалог Киева с Донецком и Луганском.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и он сам, как президент, не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР.

"При отсутствии прямых переговоров с жителями ДНР и ЛНР, прекращение войны невозможно. Это необходимо, чтобы напрямую договориться обо всех модальностях дальнейшего существования республик и украинского государства", - сказал Пасечник на пресс-конференции в Донецке.

В свою очередь глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае, если Киеву придется ответить за срыв минских переговоров, если он не приступит к согласованию с ДНР и ЛНР вопросов в отношении мирного урегулирования конфликта в Донбассе.