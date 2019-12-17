В Киеве в стычках с митингующими пострадали еще двое полицейских

Столкновения протестующих с полицией у здания Верховной рады Украины в Киеве

КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Еще двое правоохранителей пострадали в стычке с митингующими в Еще двое правоохранителей пострадали в стычке с митингующими в Киеве , задержаны наиболее активные участники потасовки, сообщила пресс-служба полиции столицы Украины.

Ранее в полиции сообщали о двух пострадавших сотрудниках правоохранительных органов.

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По данным полиции, после первой стычки правоохранители призвали митингующих не нарушать закон, вместо этого участники акции устроили драку и начали кидаться камнями.

"В результате пострадали два милиционера, их доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что правоохранители демонтировали палатки протестующих. "Наиболее активных участников задержали, их доставляют в управление полиции. После получения показаний их действиям будет дана правовая оценка", - отмечается в сообщении.