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https://ria.ru/20191217/1562492273.html
На Урале полиция проверит данные о драке в магазине из-за бутылки воды
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РИА Новости

На Урале полиция проверит данные о драке в магазине из-за бутылки воды

15:26 17.12.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Правоохранители проводят проверку по факту причинения травм молодому человеку в ходе драки из-за бутылки воды в одном из магазинов города Новоуральск Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
Как ранее написал портал Е1.ru, конфликт произошел из-за того, что у двоих мужчин на пол упала бутылка воды, а проходящий мимо молодой человек пнул ее ногой. Как видно по опубликованным СМИ кадрам с установленной в магазине камеры видеонаблюдения, один из мужчин подошел к юноше и ударил его кулаком в область лица, а когда потерпевший ответил на удар, в драку вступил третий мужчина.
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По данным полиции, инцидент произошел 14 декабря. В ведомстве уточнили, что пострадавший - совершеннолетний, а не подросток, как писали СМИ. Молодой человек сам обратился в полицию с заявлением о том, что ему нанесли телесные повреждения неизвестные.
"Установлены и опрошены участники и свидетели конфликта. Сотрудниками полиции потерпевший был направлен для получения медицинского исследования причиненных ему телесных повреждений. Проводится дальнейшая проверка в порядке статьей 144-145 УПК РФ, по результатам которой после получения окончательного диагноза, который будет выставлен при выписке, будет принято обоснованное процессуальное решение", – сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что обе стороны конфликта наносили обоюдные удары. При этом, подчеркнула она, опрошенные подозреваемые осознают, что драка возникла на ровном месте, с потерпевшим они ранее не были знакомы и у них не было неприязненных отношений.
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