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Брянский губернатор объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих
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РИА Новости

Брянский губернатор объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих

15:20 17.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкАлександр Богомаз
Александр Богомаз
© РИА Новости / Владимир Горовых
Перейти в фотобанк
Александр Богомаз. Архивное фото
БРЯНСК, 17 дек – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз подписал распоряжение о переносе выходного дня для госслужащих с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря , сообщает пресс-служба областного правительства.
"В целях эффективной организации рабочего (служебного) времени постановляю перенести в 2019 году выходной день с субботы 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года", — говорится в сообщении.
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По данным правительства, изменения коснутся сотрудников государственных органов региона, органов местного самоуправления, а также организаций всех форм собственности.
Количество регионов, где последний день года стал выходным, уже перевалило за два десятка.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать 31 декабря выходным может каждый работодатель.
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Новый год—2020Александр БогомазЛДПРГосдума РФМаксим ТопилинБрянскБрянская областьОбщество
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