Брянский губернатор объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих

"В целях эффективной организации рабочего (служебного) времени постановляю перенести в 2019 году выходной день с субботы 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года", — говорится в сообщении.

Количество регионов, где последний день года стал выходным, уже перевалило за два десятка.

Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать 31 декабря выходным может каждый работодатель.