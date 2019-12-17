Ленобласть — в топ-5 регионов с минимальными рисками для инвесторов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. По итогам рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России, подготовленного рейтинговым агентством "Эксперт РА", Ленинградская область вошла в пятерку регионов с лучшим инвестиционным климатом, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
По его словам, Ленинградская область заняла пятое место по показателю "инвестиционный риск".
Как отметил Дрозденко, в исследовании отмечена финансовая стабильность региона, а это говорит о том, что последовательная работа по снижению кредитной нагрузки на бюджет в регионе, сокращением госдолга дает свои результаты.
"Бизнес приходит в Ленинградскую область, развивает здесь свои производства, а наша финансовая уверенность дает нам возможность поддерживать инвесторов с помощью налоговых льгот и субсидий для малых компаний",- отметил он.
Также глава региона добавил, что в исследовании отмечается, что в области минимальные риски в финансовой сфере среди всех субъектов РФ. Также среди составляющих инвестиционного потенциала региона отмечается его инфраструктурная обеспеченность.
"Высокий уровень инвестиционной привлекательности Ленинградской области по итогам прошлого года отмечен и в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Ленинградская область впервые вошла в десятку наиболее привлекательных для инвесторов субъектов РФ и заняла 9 место. В 2018 году вложения в экономику составили 466,9 миллиарда рублей", - сказал Дрозденко.