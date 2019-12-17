Ленобласть — в топ-5 регионов с минимальными рисками для инвесторов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. По итогам рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России, подготовленного рейтинговым агентством "Эксперт РА", Ленинградская область вошла в пятерку регионов с лучшим инвестиционным климатом, сообщил глава региона По итогам рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России, подготовленного рейтинговым агентством "Эксперт РА", Ленинградская область вошла в пятерку регионов с лучшим инвестиционным климатом, сообщил глава региона Александр Дрозденко

По его словам, Ленинградская область заняла пятое место по показателю "инвестиционный риск".

Как отметил Дрозденко, в исследовании отмечена финансовая стабильность региона, а это говорит о том, что последовательная работа по снижению кредитной нагрузки на бюджет в регионе, сокращением госдолга дает свои результаты.

"Бизнес приходит в Ленинградскую область, развивает здесь свои производства, а наша финансовая уверенность дает нам возможность поддерживать инвесторов с помощью налоговых льгот и субсидий для малых компаний",- отметил он.

Также глава региона добавил, что в исследовании отмечается, что в области минимальные риски в финансовой сфере среди всех субъектов РФ. Также среди составляющих инвестиционного потенциала региона отмечается его инфраструктурная обеспеченность.