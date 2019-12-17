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Ленинградская область
Ленинградская область
2019-12-17T15:20+0300
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Ленобласть — в топ-5 регионов с минимальными рисками для инвесторов
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РИА Новости

Ленобласть — в топ-5 регионов с минимальными рисками для инвесторов

15:15 17.12.2019 (обновлено: 15:20 17.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на озеро со смотровой площадки Осиновецкого маяка Всеволожского района Ленинградской области
Вид на озеро со смотровой площадки Осиновецкого маяка Всеволожского района Ленинградской области
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. По итогам рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России, подготовленного рейтинговым агентством "Эксперт РА", Ленинградская область вошла в пятерку регионов с лучшим инвестиционным климатом, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
По его словам, Ленинградская область заняла пятое место по показателю "инвестиционный риск".
Как отметил Дрозденко, в исследовании отмечена финансовая стабильность региона, а это говорит о том, что последовательная работа по снижению кредитной нагрузки на бюджет в регионе, сокращением госдолга дает свои результаты.

"Бизнес приходит в Ленинградскую область, развивает здесь свои производства, а наша финансовая уверенность дает нам возможность поддерживать инвесторов с помощью налоговых льгот и субсидий для малых компаний",- отметил он.

Также глава региона добавил, что в исследовании отмечается, что в области минимальные риски в финансовой сфере среди всех субъектов РФ. Также среди составляющих инвестиционного потенциала региона отмечается его инфраструктурная обеспеченность.
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"Высокий уровень инвестиционной привлекательности Ленинградской области по итогам прошлого года отмечен и в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Ленинградская область впервые вошла в десятку наиболее привлекательных для инвесторов субъектов РФ и заняла 9 место. В 2018 году вложения в экономику составили 466,9 миллиарда рублей", - сказал Дрозденко.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЭкономика
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