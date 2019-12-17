Глава Общественной палаты призвала создавать новые рабочие места

Общественная палата, по словам Михеевой, работая вместе с органами государственной власти над нацпроектами, представила свои предложения по борьбе с бедностью и по выравниванию социального положения граждан.

"Но сделать это можно, только если будет реальная заинтересованность в создании рабочих мест. В ряде регионов, где, как исторически сложилось, нет сырья, нет развитого производства, задача государства заключается не только в том, чтобы дотировать напрямую эти регионы, … но и в том, чтобы стимулировать развитие производства или сферы оказания услуг, какой-то сферы, приносящей доход и создающей рабочие места", - отметила Михеева.