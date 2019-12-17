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Глава Общественной палаты призвала создавать новые рабочие места
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РИА Новости

Глава Общественной палаты призвала создавать новые рабочие места

15:11 17.12.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийЛидия Михеева
Лидия Михеева
© РИА Новости / Алексей Никольский
Лидия Михеева. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Преодолеть социальный разрыв между жителями разных регионов можно только при равенстве местных экономик и посредством создания рабочих мест в субъектах, считает новый секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
"Мы уже давно пытаемся решать (вопрос неравенства заработных плат в разных регионах), нужны усилия всех вместе. Речь идет о выравнивании социального положения граждан в разных регионах. Выравнивание такое возможно только при равенстве экономик", - рассказала Михеева в эфире телеканала ОТР.
Ульяновск. Архивное фото
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Общественная палата, по словам Михеевой, работая вместе с органами государственной власти над нацпроектами, представила свои предложения по борьбе с бедностью и по выравниванию социального положения граждан.
"Но сделать это можно, только если будет реальная заинтересованность в создании рабочих мест. В ряде регионов, где, как исторически сложилось, нет сырья, нет развитого производства, задача государства заключается не только в том, чтобы дотировать напрямую эти регионы, … но и в том, чтобы стимулировать развитие производства или сферы оказания услуг, какой-то сферы, приносящей доход и создающей рабочие места", - отметила Михеева.
Глава ОП РФ также сообщила, что будет следить внимательно за реализацией нацпроектов, а профильные рабочие группы продолжат свою работу.
Предыдущий глава ОП РФ Валерий Фадеев в октябре был назначен советником президента России и председателем СПЧ. Михеева была избрана секретарем ОП РФ на пленарном заседании путем общего голосования членов палаты.
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Лидия МихееваВалерий ФадеевОбщественная палата РФРоссияОбщество
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