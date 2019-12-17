Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T15:32+0300
https://ria.ru/20191217/1562491313.html
Названы самые необычные находки среди забытых в поездах вещей
https://cdn22.img.ria.ru/images/144880/89/1448808977_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_45db4bcf03ec4ea30272cb6121ea3d81.jpg
РИА Новости

Названы самые необычные находки среди забытых в поездах вещей

15:30 17.12.2019 (обновлено: 15:32 17.12.2019)
1118
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСклад забытых вещей метрополитена
Склад забытых вещей метрополитена
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Пассажиры оставляли в поездах холдинга РЖД домашних питомцев, утюг и швейную машину, сообщила пресс-служба компании.
Сервис поиска вещей Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) начал действовать с марта. Благодаря ему компания помогла найти пассажирам около 10 тысяч предметов, забытых в поездах дальнего следования. При этом в ноябре с его помощью найдено более 1,2 тысячи различных предметов.
Салон самолета
8 августа, 10:19
Названы вещи, которые россияне чаще всего забывают в самолетах
"Чаще всего пассажиры забывают в поезде одежду, планшеты, электронные книги, телефоны, часы, наушники, другие аксессуары, зарядные устройства, документы и чемоданы. Среди интересных находок встречались весло для сплава, утюг, швейная машина, рулон фотообоев, чемоданчик-дипломат с музыкальными нотами и слуховой аппарат", — говорится в сообщении. Также в поезде находили домашних питомцев: в таких случаях работники компании оперативно связывались с владельцами и помогали животному скорее попасть к хозяину.
Отмечается также, что оставленные деньги, вещи и документы передаются в линейный отдел полиции на конечной станции маршрута следования поезда, а забытая в поезде еда утилизируется, так как имеет ограниченный срок хранения. При этом по статистике, почти 87% утерянных предметов обнаруживают в депо во время проверки состава сразу после рейса, еще 13% вещей находят по электронной картотеке, в которую они попадают, если были обнаружены до получения официальной заявки, отмечается в сообщении.
Проводники у поезда
16 мая, 07:30
РЖД рассказали о необычных вещах, забытых посетителями вокзалов
"Бывает и так, что пассажиры, поначалу не обнаружив вещь у себя, отправляют заявку на поиск, а потом находят пропажу самостоятельно. С начала года в АО "ФПК" поступило более 1,5 тысячи таких заявок", — добавляется также в сообщении.
Как уточняет компания, для розыска вещей, забытых в поезде, пассажиру необходимо заполнить электронную заявку на официальном сайте РЖД. После подачи заявки пассажиру будет предложено идентифицировать свои вещи по фотографиям или дождаться обработки заявки работниками компании. Отмечается, что поиск вещей возможен в течение 30 дней с даты поездки, а заявка будет обработана не позднее трех рабочих дней с даты ее подачи.
Певица Леди Гага на вручении премии Золотой глобус 2019
29 октября, 16:59Культура
Горничная отеля выставила на аукцион забытое платье Леди Гаги
300010
Обсудить 0
ТуризмтуристыНовости - ТуризмФедеральная пассажирская компанияРЖДРоссияОбщество
Рекомендуем
Флаги Украины и России
Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян о состоянии отношений РФ и Украины
Задержанный польской полицией гражданин Украины
Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность
Лидер Ленинграда Сергей Шнуров во время мастер-класса по сварке на волгодонском заводе Атоммаш
Шнуров рассказал, как поменял мнение о сварщиках
Брэд Питт и Дженнифер Энистон
Брэд Питт пришел на рождественскую вечеринку к Дженнифер Энистон
Вывеска на офисе компании Билайн в Москве
"Билайн" предупредил абонентов о повышении цен в январе
Перец чили
Ученые рассказали о пользе перца чили
Следственные действия в деревне Химози Ленинградской области
Дети, в чьем доме под Гатчиной нашли арсенал, рассказали о своей жизни
Подсветка Большого театра после реконструкции
Шведская журналистка удивилась, что в России детей водят в театр
Иконки приложений на экране смартфона
Названы самые популярные приложения десятилетия
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
"Ростелеком" пересмотрит тарифы, не соответствующие реалиям
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье осудили лидера секты, где насиловали детей
Сотрудник ДПС
В Чебоксарах девушку осудили условно за удар полицейского ногой в лицо
Ватикан
Папа Римский снял секретность с расследования случаев педофилии
Омск
Мальчика из Омска, стоявшего на гречке, временно отправят в интернат
Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф в суде в Исламабаде
Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25В Мексике вооруженные люди атаковали патруль нацгвардии
02:21Бразилия запретила трансжиры в продуктах питания
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
00:38На форум "Армия-2020" пригласят 133 министра обороны
Лента новостейМолния