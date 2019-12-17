Названы самые необычные находки среди забытых в поездах вещей

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Пассажиры оставляли в поездах холдинга Пассажиры оставляли в поездах холдинга РЖД домашних питомцев, утюг и швейную машину, сообщила пресс-служба компании.

Сервис поиска вещей Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) начал действовать с марта. Благодаря ему компания помогла найти пассажирам около 10 тысяч предметов, забытых в поездах дальнего следования. При этом в ноябре с его помощью найдено более 1,2 тысячи различных предметов.

"Чаще всего пассажиры забывают в поезде одежду, планшеты, электронные книги, телефоны, часы, наушники, другие аксессуары, зарядные устройства, документы и чемоданы. Среди интересных находок встречались весло для сплава, утюг, швейная машина, рулон фотообоев, чемоданчик-дипломат с музыкальными нотами и слуховой аппарат", — говорится в сообщении. Также в поезде находили домашних питомцев: в таких случаях работники компании оперативно связывались с владельцами и помогали животному скорее попасть к хозяину.

Отмечается также, что оставленные деньги, вещи и документы передаются в линейный отдел полиции на конечной станции маршрута следования поезда, а забытая в поезде еда утилизируется, так как имеет ограниченный срок хранения. При этом по статистике, почти 87% утерянных предметов обнаруживают в депо во время проверки состава сразу после рейса, еще 13% вещей находят по электронной картотеке, в которую они попадают, если были обнаружены до получения официальной заявки, отмечается в сообщении.

"Бывает и так, что пассажиры, поначалу не обнаружив вещь у себя, отправляют заявку на поиск, а потом находят пропажу самостоятельно. С начала года в АО "ФПК" поступило более 1,5 тысячи таких заявок", — добавляется также в сообщении.