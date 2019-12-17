Госдума одобрила проект о запрете сжигания необработанного мусора

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект о плате за негативное воздействие на окружающую среду с учетом поправок, которыми предлагается запретить сжигание необработанного мусора и направлять средства от экологического сбора на утилизацию отходов.

Госдума в январе приняла в первом чтении законопроект о способах расчета авансового платежа за негативное воздействие на окружающую среду. Первой редакцией законопроекта предлагалось разрешить компаниям выбрать способ расчета авансового платежа за негативное воздействие на окружающую среду, что должно позволить сократить случаи переплат.

При этом отмечается, что способ определения размера квартального авансового платежа за негативное воздействие на окружающую среду, согласно документу, компании будут выбирать самостоятельно для каждого вида негативного воздействия, за которое взимается плата.

Как ранее пояснил РИА Новости глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды, поправками ко второму чтению устанавливается запрет на сжигание необработанных отходов, то есть их отходов необходимо будет сначала извлекать полезные фракции и только потом отправлять на сжигание.

Кроме того, поправки меняют порядок взимания средств экологического сбора за негативное воздействие на окружающую среду с предприятий и расходования этих средств: предлагается, что эти деньги теперь будут направляться только на утилизацию, то есть по факту - только на переработку. Помимо этого, в новой редакции законопроекта устанавливается, что все эти объекты обязательно будут проходить экологическую экспертизу на предмет их экологической безопасности.