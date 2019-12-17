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Мужчина, в чьем доме в Ленобласти изъят арсенал, держал семью в страхе
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РИА Новости

Мужчина, в чьем доме в Ленобласти изъят арсенал, держал семью в страхе

14:54 17.12.2019
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© СК РФСледственные действия в деревни Химози Ленинградской области
Следственные действия в деревни Химози Ленинградской области
© СК РФ
С-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Жена хозяина дома под Гатчиной, подозреваемого в сексуальном насилии над дочкой и где был обнаружен арсенал оружия, заявила, что ее муж держал в страхе своих домочадцев, рассказала РИА Новости представитель СУСК РФ по Ленинградской области.
Ранее в СУСК РФ по Ленинградской области сообщили о возбуждении уголовных дел после того, как в частном доме многодетной семьи в деревне Химози Гатчинского района обнаружили большое количество нелегального огнестрельного оружия и боеприпасов, а главу семейства задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью.
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"Согласно показаниям женщины, они его (главу семьи - ред.) боялись. Он был очень... агрессивным, запугивал всю семью, держал их в страхе", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, жена подозреваемого не исключала наличия у него "определенного расстройства". Сейчас она находится в больнице вместе с детьми, добавила представитель СУСК.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова сообщала РИА Новости, что шесть детей из этой многодетной семьи в возрасте от 9 до 17 лет помещены в гатчинскую районную больницу. После вердикта медиков будет решаться вопрос об их помещении в социальное учреждение. Еще двое детей, по данным Литвиновой, уже достигли совершеннолетия.
Источник в правительстве Ленинградской области сообщал РИА Новости, что дети могут быть выписаны из больницы уже во вторник.
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