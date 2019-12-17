Мужчина, в чьем доме в Ленобласти изъят арсенал, держал семью в страхе

С-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Жена хозяина дома под Жена хозяина дома под Гатчиной , подозреваемого в сексуальном насилии над дочкой и где был обнаружен арсенал оружия , заявила, что ее муж держал в страхе своих домочадцев, рассказала РИА Новости представитель СУСК РФ по Ленинградской области.

Ранее в СУСК РФ по Ленинградской области сообщили о возбуждении уголовных дел после того, как в частном доме многодетной семьи в деревне Химози Гатчинского района обнаружили большое количество нелегального огнестрельного оружия и боеприпасов, а главу семейства задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью.

"Согласно показаниям женщины, они его (главу семьи - ред.) боялись. Он был очень... агрессивным, запугивал всю семью, держал их в страхе", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, жена подозреваемого не исключала наличия у него "определенного расстройства". Сейчас она находится в больнице вместе с детьми, добавила представитель СУСК.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова сообщала РИА Новости, что шесть детей из этой многодетной семьи в возрасте от 9 до 17 лет помещены в гатчинскую районную больницу. После вердикта медиков будет решаться вопрос об их помещении в социальное учреждение. Еще двое детей, по данным Литвиновой, уже достигли совершеннолетия.