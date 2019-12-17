Китай принял на вооружение авианосец собственного производства

ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Военно-морские силы Народно-освободительной армии во вторник приняли на вооружение второй авианосец, который также стал первым авианосцем собственного производства КНР, говорится в сообщении Военно-морские силы Народно-освободительной армии во вторник приняли на вооружение второй авианосец, который также стал первым авианосцем собственного производства КНР, говорится в сообщении министерства обороны Китая

Церемония передачи авианосца флоту состоялась на военно-морской базе в городе Санья на острове Хайнань в присутствии лидера КНР, председателя Центрального военного совета Си Цзиньпина.

Церемония началась около 16.00 по местному времени (11.00 мск), на причале возле авианосца выстроились около пяти тысяч представителей ВМС и тех, кто принимал участие в строительстве корабля.

После церемонии Си Цзиньпин совершил обход корабля, ознакомился с условиями жизни и службы пилотов палубной авиации, пообщался с личным составом, а также оставил запись в бортовом журнале.

Заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся торжественно объявил, что авианосец принят на вооружение военно-морских сил НОАК, ему присвоено имя "Шаньдун" и бортовой номер "17".

Второй китайский авианосец Type 001A, который получил название "Шаньдун", стал первым собственного производства, был спущен на воду в апреле 2017 года. Его строили с 2013 года. Длина авианосца - 315 метров, ширина - 75 метров, вес — 70 тысяч тонн, крейсерская скорость — 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту могут базироваться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15). Первое тестовое плавание авианосца состоялось 13-18 мая этого года.