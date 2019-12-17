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Китай принял на вооружение авианосец собственного производства
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РИА Новости

Китай принял на вооружение авианосец собственного производства

14:48 17.12.2019 (обновлено: 15:00 17.12.2019)
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© REUTERS / StringerПервый авианосец собственного производства КНР
Первый авианосец собственного производства КНР
© REUTERS / Stringer
ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Военно-морские силы Народно-освободительной армии во вторник приняли на вооружение второй авианосец, который также стал первым авианосцем собственного производства КНР, говорится в сообщении министерства обороны Китая.
Церемония передачи авианосца флоту состоялась на военно-морской базе в городе Санья на острове Хайнань в присутствии лидера КНР, председателя Центрального военного совета Си Цзиньпина.
Церемония началась около 16.00 по местному времени (11.00 мск), на причале возле авианосца выстроились около пяти тысяч представителей ВМС и тех, кто принимал участие в строительстве корабля.
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После церемонии Си Цзиньпин совершил обход корабля, ознакомился с условиями жизни и службы пилотов палубной авиации, пообщался с личным составом, а также оставил запись в бортовом журнале.
Заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся торжественно объявил, что авианосец принят на вооружение военно-морских сил НОАК, ему присвоено имя "Шаньдун" и бортовой номер "17".
Второй китайский авианосец Type 001A, который получил название "Шаньдун", стал первым собственного производства, был спущен на воду в апреле 2017 года. Его строили с 2013 года. Длина авианосца - 315 метров, ширина - 75 метров, вес — 70 тысяч тонн, крейсерская скорость — 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту могут базироваться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15). Первое тестовое плавание авианосца состоялось 13-18 мая этого года.
Первый китайский авианосец "Ляонин" построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера "Варяг". Работы по его превращению в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в китайском Даляне в 2005 году. Первые морские испытания "Ляонина" прошли в 2011 году. В состав ВМС Китая он вошел в сентябре 2012 года, а в ноябре 2012-го было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя "Цзянь-15" на палубу авианосца.
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Чжан ЮсяМинобороны КитаяВМС КитаяНародно-освободительная армия КитаяJ-15Си ЦзиньпинПекинКитайУкраинаВ мире
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