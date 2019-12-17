ФСИН не против расширения списка болезней, препятствующих заключению

"Я не буду возражать о внесении новых заболеваний в перечень тех, в связи с которыми заключённые могут быть освобождены досрочно", - заявил он.

По словам Рудого, если человек, находящийся под стражей, неизлечимо болен и не может далее находится в заключении, перед смертью он должен увидеться с родными, быть дома.