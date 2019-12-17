Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T14:47+0300
https://ria.ru/20191217/1562490222.html
ФСИН не против расширения списка болезней, препятствующих заключению
https://cdn23.img.ria.ru/images/152029/90/1520299077_0:175:3072:1903_1036x0_80_0_0_7e52817d7e40787613f98b81c8ceaf38.jpg
РИА Новости

ФСИН не против расширения списка болезней, препятствующих заключению

14:47 17.12.2019
282
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ФСИН России поддерживает и активно участвует в расширении перечня заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, сообщил журналистам первый заместитель главы ФСИН РФ Анатолий Рудый.
"Я не буду возражать о внесении новых заболеваний в перечень тех, в связи с которыми заключённые могут быть освобождены досрочно", - заявил он.
По словам Рудого, если человек, находящийся под стражей, неизлечимо болен и не может далее находится в заключении, перед смертью он должен увидеться с родными, быть дома.
"Мы не тормозим этот процесс (пополнения списка болезней - ред.) и активно в нем участвуем", - добавил он.
Анатолий Рудый
Вчера, 12:25
Замглавы ФСИН усмотрел противоречие в идее создания частных тюрем
400003
Обсудить 0
Анатолий РудыйФедеральная служба исполнения наказаний РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Анатолий Рудый
Замглавы ФСИН усмотрел противоречие в идее создания частных тюрем
Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
В ГД внесли проект о сокращении расстояния остановки авто от водоема
Разгрузка мусоровоза на предприятии по переработке отходов в Подмосковье
Госдума одобрила проект о запрете сжигания необработанного мусора
Первый авианосец собственного производства КНР
Китай принял на вооружение авианосец собственного производства
Хакер
Данные почти каждого россиянина побывали в даркнете, заявил эксперт
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание Об обеспечении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми помещениями
В России могут ввести соцвыплаты, чтобы обеспечить сирот жильем
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
Ущерб от лесных пожаров в России в 2019 году составил 14,4 млрд рублей
На фестивале молодого вина в Крыму
Госдума поддержала проект о переходном периоде для крымских виноделов
Сотрудник полиции
В Петербурге эвакуировали пять судов после сообщений о минировании
Здание Государственной Думы РФ
Госдума определила даты "правчасов" на весеннюю сессию
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов
Прокуратура внесла представление главе Хакасии после смерти пенсионера
ТЭЦ
В Росгидромете рассказали, как сократить выбросы парниковых газов
Здание Конституционного суда РФ
КС направил на пересмотр дело о выплатах за совмещение должностей
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье осудили лидера секты, где насиловали детей
Один из авторов исследования работает с двухфотонным микроскопом, используемым для регистрации активности клеток в мозге мыши
Опровергнута теория зрительной коры мозга, за которую дали нобелевку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42Лавров заявил о неготовности ЕС к равноправию в отношениях с Россией
02:42В Раде заявили о неспособности Украины поставить Перу один Ан-178
02:37В Пентагоне рассказали о слежке за российским кораблем-разведчиком
02:25В Мексике вооруженные люди атаковали патруль нацгвардии
02:21Бразилия запретила трансжиры в продуктах питания
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
Лента новостейМолния