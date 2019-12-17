ФСИН не против расширения списка болезней, препятствующих заключению

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ФСИН России поддерживает и активно участвует в расширении перечня заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, сообщил журналистам первый заместитель главы ФСИН РФ Анатолий Рудый.
"Я не буду возражать о внесении новых заболеваний в перечень тех, в связи с которыми заключённые могут быть освобождены досрочно", - заявил он.
По словам Рудого, если человек, находящийся под стражей, неизлечимо болен и не может далее находится в заключении, перед смертью он должен увидеться с родными, быть дома.
"Мы не тормозим этот процесс (пополнения списка болезней - ред.) и активно в нем участвуем", - добавил он.