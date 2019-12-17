В Париже подтвердили приезд Макрона в Москву на празднование 9 мая

ПАРИЖ, 16 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в мае следующего года в Москву на мероприятия по случаю 75-летия Победы, он сказал об этом российскому коллеге Владимиру Путину на встрече в форте Брегансон летом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Елисейского дворца.
"Владимир Путин приезжал в форт Брегансон в августе. И президент (Макрон – ред.) сказал, что будет вместе с Владимиром Путиным в мае следующего года", - рассказал представитель пресс-службы.
Лидеры Франции и России встречались 19 августа в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон – за несколько дней до саммита G7 в Биаррице.
15 декабря, 16:45Саркисян готов приехать в Москву на празднование 75-летия Победы