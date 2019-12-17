Pegas Touristik открыл продажу летних туров с вылетом из Калуги

"Один из лидеров российской туристической области, туроператор Pegas Touristik, начал продажу летних туров с вылетом из Калуги по ряду популярных зарубежных направлений: прямые рейсы в Анталию (Турция) - с 29 апреля по 17 октября 2020 года еженедельно по средам и субботам, прямые рейсы в Ираклион (Греция) – с 23 мая по 2 октября 2020 года по десятидневному графику, прямые рейсы в Монастир (Тунис) – с 23 мая по 14 октября 2020 года по десятидневному графику", - говорится сообщении.