Pegas Touristik открыл продажу летних туров с вылетом из Калуги

КАЛУГА, 17 дек – РИА Новости. Туроператор Pegas Touristik открыл продажу туров в Турцию, Грецию и Тунис с вылетом из аэропорта "Калуга", сообщило правительство Калужской области.
"Один из лидеров российской туристической области, туроператор Pegas Touristik, начал продажу летних туров с вылетом из Калуги по ряду популярных зарубежных направлений: прямые рейсы в Анталию (Турция) - с 29 апреля по 17 октября 2020 года еженедельно по средам и субботам, прямые рейсы в Ираклион (Греция) – с 23 мая по 2 октября 2020 года по десятидневному графику, прямые рейсы в Монастир (Тунис) – с 23 мая по 14 октября 2020 года по десятидневному графику", - говорится сообщении.
Отмечается, что пакетные туры уже доступны для раннего бронирования. Авиаперевозки планирует выполнять авиакомпания Nordwind на среднемагистральных воздушных судах Boeing-737-800 вместимостью до 189 пассажиров и Airbus A321 вместимостью до 220 пассажиров.
"Вылеты будут осуществляться из нового просторного терминала международных воздушных линий калужского аэропорта, что позволит сделать путешествие калужан в лето еще более комфортным и быстрым", - информируют власти.