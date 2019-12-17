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Калужская область
Калужская область
2019-12-17T14:19+0300
https://ria.ru/20191217/1562488682.html
Pegas Touristik открыл продажу летних туров с вылетом из Калуги
https://cdn21.img.ria.ru/images/156178/33/1561783315_0:181:3094:1921_1036x0_80_0_0_ef89026960f908002982c52cd3f34652.jpg
РИА Новости

Pegas Touristik открыл продажу летних туров с вылетом из Калуги

14:19 17.12.2019
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© Фотохост-агентство. / Перейти в фотобанкАэропорт
Аэропорт
© Фотохост-агентство.
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Аэропорт. Архивное фото
КАЛУГА, 17 дек – РИА Новости. Туроператор Pegas Touristik открыл продажу туров в Турцию, Грецию и Тунис с вылетом из аэропорта "Калуга", сообщило правительство Калужской области.
"Один из лидеров российской туристической области, туроператор Pegas Touristik, начал продажу летних туров с вылетом из Калуги по ряду популярных зарубежных направлений:  прямые рейсы в Анталию (Турция) - с 29 апреля по 17 октября 2020 года еженедельно по средам и субботам, прямые рейсы в Ираклион (Греция) – с 23 мая по 2 октября 2020 года по десятидневному графику, прямые рейсы в Монастир (Тунис) – с 23 мая по 14 октября 2020 года по десятидневному графику", - говорится сообщении.
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Отмечается, что пакетные туры уже доступны для раннего бронирования. Авиаперевозки планирует выполнять авиакомпания Nordwind на среднемагистральных воздушных судах Boeing-737-800 вместимостью до 189 пассажиров и Airbus A321 вместимостью до 220 пассажиров.
"Вылеты будут осуществляться из нового просторного терминала международных воздушных линий калужского аэропорта, что позволит сделать путешествие калужан в лето еще более комфортным и быстрым", - информируют власти.
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Калужская областьНовости - ТуризмТунис (страна)Калужская областьГрецияТурцияОбщество
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