В Москве выдали первый исполнительный лист по искам за летние акции

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Коптевский суд Коптевский суд Москвы разрешил исполнять решение о взыскании более 1,2 миллиона рублей по иску "Мосгортранса" к Алексею Навальному и другим организаторам несанкционированной акции 27 июля, следует из картотеки суда.

"Выдан исполнительный лист", - сказано в карточке дела.

Согласно иску, "Мосгортранс" понес убытки из-за простоя рейсов во время не согласованного с мэрией митинга, окончившегося массовыми задержаниями. Теперь его представители могут отнести этот документ в Федеральную службу судебных приставов, которая и займется исполнением решения суда.

Ответчиками по иску также проходят Илья Яшин, Юлия Галямина, Александр Соловьев, Любовь Соболь, Илья Жданов, Владимир Милов и Олег Степанов. "Мосгортранс" отсудил еще 657 тысяч рублей с Соболь и Албурова за акцию 3 августа, но это решение еще не вступило в законную силу.

На организаторов несогласованных митингов подали иски как муниципальные предприятия Москвы, так и частные компании. Суды постановили взыскать оппозиционеров в общей сложности несколько миллионов рублей, но в законную силу вступило лишь решение по первому иску "Мосгортранса". Кроме того, ряд исков еще не рассмотрен.