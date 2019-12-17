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В Москве выдали первый исполнительный лист по искам за летние акции
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РИА Новости

В Москве выдали первый исполнительный лист по искам за летние акции

14:16 17.12.2019 (обновлено: 14:18 17.12.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Коптевский суд Москвы разрешил исполнять решение о взыскании более 1,2 миллиона рублей по иску "Мосгортранса" к Алексею Навальному и другим организаторам несанкционированной акции 27 июля, следует из картотеки суда.
"Выдан исполнительный лист", - сказано в карточке дела.
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Согласно иску, "Мосгортранс" понес убытки из-за простоя рейсов во время не согласованного с мэрией митинга, окончившегося массовыми задержаниями. Теперь его представители могут отнести этот документ в Федеральную службу судебных приставов, которая и займется исполнением решения суда.
Ответчиками по иску также проходят Илья Яшин, Юлия Галямина, Александр Соловьев, Любовь Соболь, Илья Жданов, Владимир Милов и Олег Степанов. "Мосгортранс" отсудил еще 657 тысяч рублей с Соболь и Албурова за акцию 3 августа, но это решение еще не вступило в законную силу.
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На организаторов несогласованных митингов подали иски как муниципальные предприятия Москвы, так и частные компании. Суды постановили взыскать оппозиционеров в общей сложности несколько миллионов рублей, но в законную силу вступило лишь решение по первому иску "Мосгортранса". Кроме того, ряд исков еще не рассмотрен.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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