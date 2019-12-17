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Алтайский край
Алтайский край
2019-12-17T14:13+0300
https://ria.ru/20191217/1562488490.html
В Барнауле пройдет акция по раздельному сбору мусора 21 декабря
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РИА Новости

В Барнауле пройдет акция по раздельному сбору мусора 21 декабря

14:13 17.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБарнаул
Барнаул
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Барнаул. Архивное фото
БАРНАУЛ, 17 дек - РИА Новости. Более 30 точек раздельного сбора мусора будут работать во время экологической акции в Барнауле, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
По данным пресс-службы, активисты общественной организации "Мусора.Больше.Нет, Барнаул" проведут очередную акцию по раздельному сбору вторсырья. Мероприятие проводят при поддержке отдела по охране окружающей среды Барнаула и управляющих компаний и ТСЖ, которые поддержали инициативу раздельного сбора и инициативных горожан.
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"Прием вторсырья будет организован на трех стационарных площадках: с 10 до 13 часов в Парке спорта Алексея Смертина (улица Энтузиастов, 12в, автомобильная парковка) и рядом с магазином "Леруа Мерлен" (Павловский тракт, 192а/1), с 12 до 15 часов - напротив торгово-офисного комплекса "Геомаркет" (проспект Ленина, 154а, корпус 1). Также в Барнауле в этот день будет действовать 27 мобильных пунктов раздельного сбора вторичного сырья", - говорится в сообщении.
Жители Барнаула могут сдать на вторичную переработку пластик первого, второго, четвертого и пятого видов, металл, макулатуру, стекло, неисправную или ненужную бытовую технику, картриджи фильтров-кувшинов и съемные элементы проточных водоочистителей, видео- и аудиокассеты, CD- и DVD-диски, текстильные отходы (ветошь), просроченные медикаменты. На акции не принимают батарейки, энергосберегающие и ртутьсодержащие лампы, градусники.
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