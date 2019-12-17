В Барнауле пройдет акция по раздельному сбору мусора 21 декабря

БАРНАУЛ, 17 дек - РИА Новости. Более 30 точек раздельного сбора мусора будут работать во время экологической акции в Более 30 точек раздельного сбора мусора будут работать во время экологической акции в Барнауле , сообщает пресс-служба правительства Алтайского края

По данным пресс-службы, активисты общественной организации "Мусора.Больше.Нет, Барнаул" проведут очередную акцию по раздельному сбору вторсырья. Мероприятие проводят при поддержке отдела по охране окружающей среды Барнаула и управляющих компаний и ТСЖ, которые поддержали инициативу раздельного сбора и инициативных горожан.

"Прием вторсырья будет организован на трех стационарных площадках: с 10 до 13 часов в Парке спорта Алексея Смертина (улица Энтузиастов, 12в, автомобильная парковка) и рядом с магазином "Леруа Мерлен" (Павловский тракт, 192а/1), с 12 до 15 часов - напротив торгово-офисного комплекса "Геомаркет" (проспект Ленина, 154а, корпус 1). Также в Барнауле в этот день будет действовать 27 мобильных пунктов раздельного сбора вторичного сырья", - говорится в сообщении.