Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T14:09+0300
https://ria.ru/20191217/1562488299.html
В Минобороны Франции прокомментировали ситуацию вокруг останков Гюдена
https://cdn21.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_0:211:3072:1939_1036x0_80_0_0_3efa9ecc103a71ffc1825a5736c6fe17.jpg
РИА Новости

В Минобороны Франции прокомментировали ситуацию вокруг останков Гюдена

14:09 17.12.2019
684
© РИА Новости / Кристина АфанасьеваПариж
Париж
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Париж. Архивное фото
ПАРИЖ, 17 дек - РИА Новости, Виктория Иванова. Министерство обороны Франции затруднилось прокомментировать ситуацию вокруг возвращения из России останков одного из ближайших соратников Наполеона генерала Гюдена, найденных минувших летом в Смоленске.
"В пресс-службе Елисейского дворца, который занимается этим вопросом, нам сообщили, что на текущем этапе не принято никакого решения касательно останков генерала Гудена. Поэтому мы ничего не можем вам сообщить", - сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
На момент публикации от Елисейского дворца не поступало информации в ответ на запрос РИА Новости.
Ранее французское издание Point со ссылкой на источники сообщило, что Елисейский дворец попросил Россию передать Франции обнаруженные в Смоленске останки генерала Гюдена. Как сообщил позже РИА Новости глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив, французский историк Пьер Малиновский, Франция пригласила президента РФ Владимира Путина на церемонию перезахоронения останков Гюдена, однако точная дата церемонии пока неизвестна.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 12:47
Россия готова передать останки генерала Гюдена при запросе Франции
По информации Малиновского, церемония перезахоронения останков Гюдена должна пройти весной 2020 года в Доме Инвалидов, он будет погребен между маршалом Филиппом Леклерком и поэтом и композитором, автором гимна Франции Клодом Жозефом Руже де Лилем. Построенный в XVII веке Дом Инвалидов по настоящее время служит пансионом для инвалидов войск Франции, также там захоронены прославленные французские военные деятели разных эпох.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в случае обращения Франции готова положительно рассмотреть вопрос о передаче останков генерала Гюдена, эта тема на повестке дня.
Ученые ведут раскопки в одиночной могиле, где предположительно захоронен генерал Гюден
15 декабря, 15:22
СМИ: Франция попросила Россию передать ей останки соратника Наполеона
Сезар Шарль-Этьен Гюден (1768-1812) во время кампании 1812 года стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии. Он принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы 19 августа 1812 года - пушечное ядро оторвало ему обе ноги. По свидетельствам очевидцев, Гюден был почти сразу перевезен в Смоленск, где Наполеон лично ухаживал за ним. Но помочь Гюдену было невозможно, и он скончался.
Археологическая экспедиция в Смоленске была организована в рамках проекта, который осуществляется под патронажем франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Организаторами экспедиции стали Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и РВИО.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи. 15 июля 2018
9 декабря, 01:57
Межгосударственные отношения России и Франции
404001
Обсудить 2
Минобороны ФранцииДмитрий ПесковВладимир ПутинФранцияРоссияОбщество
Рекомендуем
Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф в суде в Исламабаде
В российском МИД прокомментировали смертный приговор Мушаррафу
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Отец Зеленского прокомментировал критику в адрес сына
Разведывательный корабль ВМФ России Виктор Леонов
Адмирал прокомментировал претензии США к кораблю ВМФ у берегов Флориды
Первез Мушарраф
Эксперт прокомментировала вынесение смертного приговора Мушаррафу
Рабочие на газоизмерительной станции
В Минэнерго оценили переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза"
Хакер
Данные почти каждого россиянина побывали в даркнете, заявил эксперт
Дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3
Сверхзвуковой бомбардировщик сел на грунт под Астраханью
Испытания новейшей боевой машины Деривация попали на видео
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины "Деривация"
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала призыв к отказу Sputnik и RT в аккредитации
Первый авианосец собственного производства КНР
Китай принял на вооружение авианосец собственного производства
Строительство газопровода Северный поток-2
Nord Stream 2 рассказала о сроках строительства "Северного потока — 2"
Ноутбук
Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за рубежом данные миллиона россиян
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Россия готова передать останки генерала Гюдена при запросе Франции
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
Летчиков аварийно севшего под Астраханью Ту-22 представят к наградам
Задержанный польской полицией гражданин Украины
Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25В Мексике вооруженные люди атаковали патруль нацгвардии
02:21Бразилия запретила трансжиры в продуктах питания
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
00:38На форум "Армия-2020" пригласят 133 министра обороны
Лента новостейМолния