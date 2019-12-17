В Минобороны Франции прокомментировали ситуацию вокруг останков Гюдена

ПАРИЖ, 17 дек - РИА Новости, Виктория Иванова. затруднилось прокомментировать ситуацию вокруг возвращения из Министерство обороны Франции затруднилось прокомментировать ситуацию вокруг возвращения из России останков одного из ближайших соратников Наполеона генерала Гюдена, найденных минувших летом в Смоленске.

"В пресс-службе Елисейского дворца, который занимается этим вопросом, нам сообщили, что на текущем этапе не принято никакого решения касательно останков генерала Гудена. Поэтому мы ничего не можем вам сообщить", - сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

На момент публикации от Елисейского дворца не поступало информации в ответ на запрос РИА Новости.

Ранее французское издание Point со ссылкой на источники сообщило, что Елисейский дворец попросил Россию передать Франции обнаруженные в Смоленске останки генерала Гюдена. Как сообщил позже РИА Новости глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив, французский историк Пьер Малиновский, Франция пригласила президента РФ Владимира Путина на церемонию перезахоронения останков Гюдена, однако точная дата церемонии пока неизвестна.

По информации Малиновского, церемония перезахоронения останков Гюдена должна пройти весной 2020 года в Доме Инвалидов, он будет погребен между маршалом Филиппом Леклерком и поэтом и композитором, автором гимна Франции Клодом Жозефом Руже де Лилем. Построенный в XVII веке Дом Инвалидов по настоящее время служит пансионом для инвалидов войск Франции, также там захоронены прославленные французские военные деятели разных эпох.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в случае обращения Франции готова положительно рассмотреть вопрос о передаче останков генерала Гюдена, эта тема на повестке дня.

Сезар Шарль-Этьен Гюден (1768-1812) во время кампании 1812 года стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии. Он принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы 19 августа 1812 года - пушечное ядро оторвало ему обе ноги. По свидетельствам очевидцев, Гюден был почти сразу перевезен в Смоленск, где Наполеон лично ухаживал за ним. Но помочь Гюдену было невозможно, и он скончался.