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2019-12-17T14:08+0300
https://ria.ru/20191217/1562488194.html
Отец Зеленского прокомментировал критику в адрес сына
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РИА Новости

Отец Зеленского прокомментировал критику в адрес сына

14:07 17.12.2019 (обновлено: 14:08 17.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДоклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Отец президента Украины Александр Зеленский считает, что разочарование в результатах его правления случилось "только у тупых", которые ждут выполнения предвыборных обещаний главы государства раньше срока.
В интервью изданию Strana.ua журналистка спросила у Зеленского старшего, зачем его сын пообещал зарплаты учителям по 4 тысячи долларов, ведь теперь рейтинг падает, люди разочаровываются.
"Да, Вова виноват. Поставим ему 4 с минусом. Зачем цепляться? Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймет, что Вова - честный человек, и желание он продемонстрировал", - сказал Зеленский старший, его слова приводит издание в опубликованном во вторник интервью.
По мнению отца украинского лидера, рейтинг президента упал из-за того, что его критикуют на некоторых украинских телеканалах. А на вопрос о выполнении предвыборных обещаний он сказал, что его сыну "президентство до одного места".
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"У него есть желание, но не всегда получается. Еще время не прошло. Он хотел еще, чтобы войны не было, и экономику поднять… Как ему взять эти деньги, с чего (речь о предвыборных обещаниях о повышении зарплат – ред.)? Он сказал (пообещал избирателям – ред.): да, пусть он даже не прав, но он хотел. Он, может, выразил свое желание. Он в любой момент бросит эту фигню (президентство – ред.)", - добавил отец президента.
На Украине весной прошли президентские выборы, в ходе которых Зеленский получил поддержку более чем 70% населения. В августе Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива публиковал данные опроса, согласно которым Зеленскому доверяли 70% жителей Украины, это самый высокий результат среди всех украинских президентов. В ноябре, по данным социологической группы "Рейтинг", только 25% населения отметили, что полностью доверяют президенту. Еще 39% опрошенных выбрали вариант ответа "скорее доверяю".
Верховная рада Украины ранее приняла разработанный кабмином госбюджет на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, инфляцией на уровне в 5,5%, рост экономики составит 3,7%. Такой рост ВВП не совсем совпадает с озвученным в программе правительства. Минимальная зарплата в стране в следующем году вырастет на 550 гривен (22,6 доллара) и будет составлять по состоянию на 1 января 2020 года 4723 гривны (194,3 доллара). Прожиточный минимум на Украине в 2020 году вырастет на 7,4% - до 2189 гривен (около 90 долларов). Украина намерена в 2020 году заимствовать 14,6 миллиарда долларов, из них 4,8 миллиарда долларов на внешнем рынке.
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Популярные комментарии
Он в любой момент бросит эту фигню... Какое точное определение украинского президентства!
17 декабря, 14:11
Von Stirliz
1500000
Ждём комментариев мамы))))))
17 декабря, 14:18
Арсений Понфиленко
470000
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