Отец Зеленского прокомментировал критику в адрес сына

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Отец президента Отец президента Украины Александр Зеленский считает, что разочарование в результатах его правления случилось "только у тупых", которые ждут выполнения предвыборных обещаний главы государства раньше срока.

В интервью изданию Strana.ua журналистка спросила у Зеленского старшего, зачем его сын пообещал зарплаты учителям по 4 тысячи долларов, ведь теперь рейтинг падает, люди разочаровываются.

"Да, Вова виноват. Поставим ему 4 с минусом. Зачем цепляться? Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймет, что Вова - честный человек, и желание он продемонстрировал", - сказал Зеленский старший, его слова приводит издание в опубликованном во вторник интервью.

По мнению отца украинского лидера, рейтинг президента упал из-за того, что его критикуют на некоторых украинских телеканалах. А на вопрос о выполнении предвыборных обещаний он сказал, что его сыну "президентство до одного места".

"У него есть желание, но не всегда получается. Еще время не прошло. Он хотел еще, чтобы войны не было, и экономику поднять… Как ему взять эти деньги, с чего (речь о предвыборных обещаниях о повышении зарплат – ред.)? Он сказал (пообещал избирателям – ред.): да, пусть он даже не прав, но он хотел. Он, может, выразил свое желание. Он в любой момент бросит эту фигню (президентство – ред.)", - добавил отец президента.

На Украине весной прошли президентские выборы, в ходе которых Зеленский получил поддержку более чем 70% населения. В августе Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива публиковал данные опроса, согласно которым Зеленскому доверяли 70% жителей Украины, это самый высокий результат среди всех украинских президентов. В ноябре, по данным социологической группы "Рейтинг", только 25% населения отметили, что полностью доверяют президенту. Еще 39% опрошенных выбрали вариант ответа "скорее доверяю".