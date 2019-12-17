В Татарстане экс-полицейского заподозрили в похищении человека

Следственное управление СК РФ по Татарстану в июле текущего года сообщило о возбуждении уголовного дела по заявлению жителя Нурлатского района республики Идриса Садыкова по статье "похищение группой лиц по предварительному сговору" в отношении неустановленных лиц. Подробности дела не раскрываются.

По информации правозащитной организации "Зона права", которая оказывает поддержку Садыкову, мужчина сообщил, что в мае этого года братья Динар и Ленар Гафиятовы, работающие в полиции, увезли его из Нурлатского в Аксубаевский район республики, где заставили работать на ферме их отца. По словам Садыкова, его били, а за отказ чистить туалет ошпарили ему руки кипятком. После того, как сестра Садыкова обратилась в правоохранительные органы в связи с исчезновением брата, мужчину отпустили, и он смог обратиться за помощью в правоохранительные органы.