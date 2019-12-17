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В Татарстане экс-полицейского заподозрили в похищении человека
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РИА Новости

В Татарстане экс-полицейского заподозрили в похищении человека

14:01 17.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
КАЗАНЬ, 17 дек - РИА Новости. Суд в Татарстане арестовал бывшего полицейского Динара Гафиятова, по подозрению в превышении должностных полномочий, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, ранее местный житель рассказал, что Гафиятов вместе с братом его похитил и несколько недель удерживал в рабстве.
Следственное управление СК РФ по Татарстану в июле текущего года сообщило о возбуждении уголовного дела по заявлению жителя Нурлатского района республики Идриса Садыкова по статье "похищение группой лиц по предварительному сговору" в отношении неустановленных лиц. Подробности дела не раскрываются.
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"Гафиятов арестован по подозрению в превышении должностных полномочий", - сказал собеседник агентства, уточнив, что полицейский уже уволен из органов внутренних дел.
По информации правозащитной организации "Зона права", которая оказывает поддержку Садыкову, мужчина сообщил, что в мае этого года братья Динар и Ленар Гафиятовы, работающие в полиции, увезли его из Нурлатского в Аксубаевский район республики, где заставили работать на ферме их отца. По словам Садыкова, его били, а за отказ чистить туалет ошпарили ему руки кипятком. После того, как сестра Садыкова обратилась в правоохранительные органы в связи с исчезновением брата, мужчину отпустили, и он смог обратиться за помощью в правоохранительные органы.
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Следственный комитет РФРоссияКазаньПроисшествия
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