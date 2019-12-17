Эксперт прокомментировала вынесение смертного приговора Мушаррафу

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Приговор о смертной казни бывшему президенту Приговор о смертной казни бывшему президенту Пакистана Первезу Мушаррафу вынес суд средней инстанции, его следует рассматривать как один из этапов политического противостояния против властей, но решение о смертной казни экс-главы государства не приведет к поднятию волны оппозиции даже на провинциальном уровне, заявила РИА Новости старший научный сотрудник сектора Пакистана Центра Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения РАН Наталья Замараева.

Ранее во вторник телеканал Samaa сообщил, что Мушарраф приговорен к смертной казни по обвинению в государственной измене.

"Смертный приговор вынес специальный суд - это суд исключительно средней инстанции, это даже не высокий суд какой-либо провинции. Поэтому говорить о смертной казни возможно только в рамках судебного процесса, который длится с 2013 года против генерала, президента Первеза Мушаррафа. Это очередной этап процесса, ни в коем случае не означает смертный приговор. Это делается для подъема очередной волны противостояния против властей", - сказала Замараева. При этом, по оценке эксперта, "даже никакая оппозиционная волна не будет поднята на провинциальном или ни в коем случае национальном уровне".

"Это решение следует рассматривать в рамках политического противостояния - борьбы политической оппозиции, которая сегодня не у власти, против генералитета. Это просто личная борьба ярких политических оппонентов", - сказала Замараева.

Мушарраф, по словам политолога, очень яркая личность. "Он руководил страной в течение восьми лет, он автор и исполнитель военного переворота октября 1999 года. Именно он фактически снял с поста действовавшего тогда премьер-министра Наваз Шарифа. А Наваз Шариф, вернувшись во власть в 2013 году, мгновенно стал мстить и тогда при нем был инициирован первый официальный судебный процесс против Мушаррафа", - заявила эксперт. Она напомнила, что, к примеру, в свое время бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф также был приговорен к смертной казни в период правления генерала Первеза Мушаррафа.

Кроме этого, Замараева обратила внимание, что в настоящее время Мушарраф находится на лечении в Дубае, и власти не блокировали его выезд из страны. "Более того в 2013 году, когда начались официальные слушания и ему впервые предъявлялись обвинения, генерал Первез Мушарраф вернулся в страну (тогда он проживал в Лондоне) и лично принимал участие на слушаниях", - рассказала эксперт. В целом, Замараева высказала сомнения в том, что данная петиция в конечном итоге дойдет до Верховного суда.

Ранее сообщалось, что, по данным следствия, Мушарраф, занимавший пост главы Исламской Республики с 2001 по 2008 годы, совершил госизмену в 2007 году, когда ввел в стране чрезвычайное положение и приказал арестовать членов Верховного суда. По законам Пакистана, госизмена карается смертной казнью либо пожизненным заключением. Уголовное дело против Мушаррафа было инициировано в 2013 году тогдашним правительством.