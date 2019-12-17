В ГД вновь внесли проект о смягчении наказания за нарушения на митинге

Шаргунов в конце сентября внес в Госдуму проект поправок в статьи 56 ("Лишение свободы на определенный срок") и 212.1 ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга") Уголовного кодекса РФ.

Он предложил считать уголовно наказуемым нарушение порядка проведения митинга, если такое деяние повлекло за собой причинение вреда здоровью граждан, общественному порядку и безопасности или угрозу этого. Предлагалось также снизить максимальной срок лишения свободы с пяти лет по действующей санкции до трех лет. Кроме того, законопроектом предлагалось снизить размер штрафа за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митингов и демонстраций, установив его в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей (по действующей санкции размер штрафа составляет от 600 тысяч до 1 миллиона рублей).

В начале октября ответственный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству вернул законопроект Шаргунову из-за отсутствия отзыва правительства РФ на эту инициативу.

В новом пакете документов прилагаются отзывы правительства и Верховного суда.

Кабмин законопроект не поддержал. "Пояснительная записка к законопроекту не содержит достаточного обоснования необходимости внесения предлагаемых изменений" - говорится в отзыве. Кроме того, по мнению правительства, из содержания законопроекта не ясно, должны ли предлагаемые общественно опасные последствия в виде причинения вреда гражданину, обществу, государству иметь место в каждом из случаев нарушения порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования или лишь в последнем из них, что влечет правовую неопределенность предлагаемой нормы.

Верховный Суд в своем отзыве указывает, что целесообразно также учитывать возможную конкуренцию данной статьи в проектной редакции с другими уголовно-правовыми нормами об ответственности за преступления против личности, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, в том числе со статьями 111, 112, 115, 116, 167, 212 и 213 УК РФ.