Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T13:46+0300
https://ria.ru/20191217/1562486859.html
Семью под Гатчиной, у которой нашли арсенал, соседи считали набожной
https://cdn22.img.ria.ru/images/156247/63/1562476310_534:436:2861:1745_1036x0_80_0_0_807e7ffd0a9ff66f075b34fe53550edc.jpg
РИА Новости

Семью под Гатчиной, у которой нашли арсенал, соседи считали набожной

13:46 17.12.2019
1598
© СК РФСледственные действия в деревни Химози Ленинградской области
Следственные действия в деревни Химози Ленинградской области
© СК РФ
ХИМОЗИ (Ленинградская обл.), 17 дек - РИА Новости. Жители деревни Химози под Гатчиной, где правоохранители нашли склад с оружием в частном доме, а его хозяина, Андрея Бовта, подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью, рассказали РИА Новости, что семья эта набожная, но жила закрыто.
Ранее СУСК РФ по Ленинградской области сообщил о возбуждении уголовных дел после того, как в частном доме многодетной семьи в деревне Химози Гатчинского района обнаружили большое количество нелегального огнестрельного оружия и боеприпасов, а главу семейства задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью.
Кадры следственных действий по делу об изнасиловании ребенка в Ленинградской области
Вчера, 11:53
СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия
"Я их соседка уже много лет, всегда мне помогали: и по хозяйству, и дом ремонтировать, и урожай собрать. Очень хорошая и набожная семья", - сказала жительница деревни Химози Наталья Пальцева.
О том, что в коттедже, который стоит на окраине этой деревни и выглядит как недострой, что-то неладно, Пальцева узнала из новостей и когда увидела машины силовиков у себя под окнами. "В доме живет хорошая семья: Андрей с женой и брат, не знаю с чей стороны, и дети. Сколько из них приемных - не могу сказать, но видела, как Светлана (гражданская супруга Бовта - ред.) ходила беременная несколько раз. Всегда вежливая очень, посещали храм", - добавила собеседница.
Деревня Химози небольшая, летом в ней живут около 500 жителей, состоит в основном из частных домов, огороженных заборами. По словам соседей, все друг друга знают, но в частную и личную жизнь не лезут, в гости ходить тоже не принято - встречаются в основном в магазине или на почте, обмениваются новостями.
"Но эта семья жила очень закрыто, машины у них не было, на автобусе они не ездили. Как учились дети? Где? Никто не знает. Продукты в основном свои у них, рассказывали, что большой огород и держат домашних животных", - заметила жительница деревни Валентина Парфененко.
Парфененко несколько раз видела, как старшие сыновья Бовта ходили в форме цвета хаки, а несколько лет назад к их коттеджу подъезжали военные машины, раскрашенные под камуфляж.
"Этот коттедж, раньше в нем жил местный бандит, в 90-х годах его убили, и семья Бовта его купила. Живут в нем давно, но видно, что особняком не занимались, ничего внешне в здании не достраивали, не знаю даже, есть ли в нем отопление", - заключила соседка.
Медицинская сестра в больнице
Вчера, 11:12
Детей, в чьем доме под Гатчиной нашли арсенал, выпишут из больницы
061102
Обсудить 3
Обнаружение арсенала с оружием в доме под ПетербургомЛенинградская областьГатчинаРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Банкноты номиналом 1000 рублей
В Оренбуржье пенсионер нашел инкассаторскую сумку с миллионом рублей
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
Летчиков аварийно севшего под Астраханью Ту-22 представят к наградам
Медицинская сестра в больнице
Детей, в чьем доме под Гатчиной нашли арсенал, выпишут из больницы
Следственные действия в деревни Химози Ленинградской области
Под Гатчиной госпитализировали шесть детей из семьи, хранившей арсенал
Первез Мушарраф
Эксперт прокомментировала вынесение смертного приговора Мушаррафу
Ноутбук
Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за рубежом данные миллиона россиян
Столкновения протестующих с полицией у здания Верховной рады Украины в Киеве
В Киеве митингующие устроили стычки с полицейскими у здания Рады
Кадры следственных действий по делу об изнасиловании ребенка в Ленинградской области
СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов
Прокуратура внесла представление главе Хакасии после смерти пенсионера
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Ирина Гусева
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Разведывательный корабль ВМФ России Виктор Леонов
Адмирал прокомментировал претензии США к кораблю ВМФ у берегов Флориды
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Отец Зеленского прокомментировал критику в адрес сына
Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
Скрипали не захотели встречаться с российскими дипломатами в Лондоне
Следственные действия в деревни Химози Ленинградской области
Мужчина, в чьем доме в Ленобласти изъят арсенал, держал семью в страхе
Следственные действия в деревни Химози Ленинградской области
История многодетной семьи из Химози обросла жуткими эпизодами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25В Мексике вооруженные люди атаковали патруль нацгвардии
02:21Бразилия запретила трансжиры в продуктах питания
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
00:38На форум "Армия-2020" пригласят 133 министра обороны
Лента новостейМолния