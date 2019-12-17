Семью под Гатчиной, у которой нашли арсенал, соседи считали набожной

Ранее СУСК РФ по Ленинградской области сообщил о возбуждении уголовных дел после того, как в частном доме многодетной семьи в деревне Химози Гатчинского района обнаружили большое количество нелегального огнестрельного оружия и боеприпасов, а главу семейства задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью.

"Я их соседка уже много лет, всегда мне помогали: и по хозяйству, и дом ремонтировать, и урожай собрать. Очень хорошая и набожная семья", - сказала жительница деревни Химози Наталья Пальцева.

О том, что в коттедже, который стоит на окраине этой деревни и выглядит как недострой, что-то неладно, Пальцева узнала из новостей и когда увидела машины силовиков у себя под окнами. "В доме живет хорошая семья: Андрей с женой и брат, не знаю с чей стороны, и дети. Сколько из них приемных - не могу сказать, но видела, как Светлана (гражданская супруга Бовта - ред.) ходила беременная несколько раз. Всегда вежливая очень, посещали храм", - добавила собеседница.

Деревня Химози небольшая, летом в ней живут около 500 жителей, состоит в основном из частных домов, огороженных заборами. По словам соседей, все друг друга знают, но в частную и личную жизнь не лезут, в гости ходить тоже не принято - встречаются в основном в магазине или на почте, обмениваются новостями.

"Но эта семья жила очень закрыто, машины у них не было, на автобусе они не ездили. Как учились дети? Где? Никто не знает. Продукты в основном свои у них, рассказывали, что большой огород и держат домашних животных", - заметила жительница деревни Валентина Парфененко.

Парфененко несколько раз видела, как старшие сыновья Бовта ходили в форме цвета хаки, а несколько лет назад к их коттеджу подъезжали военные машины, раскрашенные под камуфляж.