Певица Валерия назвала первый после инсульта концерт Носкова мощным

"Это совершенно грандиозно, что состоялся этот концерт. Полгода назад об этом еще подумать было нельзя, это была чистая авантюра. Витя Дробыш (продюсер концерта), конечно, молодец, он был человеком, который поверил в Колю. У Коли появилась цель, к которой он шел все это время, если бы не было этого концерта, и рывка такого бы не было. Он сконцентрировался максимально, очень много занимался, мобилизовал все силы. В терапевтических целях этот концерт был просто необходим", - рассказала Валерия, принявшая участие в концерте.