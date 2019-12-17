Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-17T13:49+0300
https://ria.ru/20191217/1562486701.html
Певица Валерия назвала первый после инсульта концерт Носкова мощным
https://cdn23.img.ria.ru/images/156244/12/1562441299_0:160:2629:1639_1036x0_80_0_0_978f9df3fc674efaaa34d9290ead9063.jpg
РИА Новости

Певица Валерия назвала первый после инсульта концерт Носкова мощным

13:44 17.12.2019 (обновлено: 13:49 17.12.2019)
485
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПевица Валерия
Певица Валерия
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Концерт Николая Носкова "Живой" был одним из самых мощных по эмоциональному воздействию и самоотдаче, музыкант находится в хорошей вокальной форме, рассказала РИА Новости певица Валерия.
Ранее лидер группы "Моральный кодекс" концерт Серей Мазаев в эфире передачи "Ты не поверишь!" раскритиковал концерт Носкова в Crocus City Hall, назвав его "жалким зрелищем". По мнению Мазаева, музыканту нужно восстанавливаться после инсульта, заниматься своим здоровьем в кругу семьи.
"Это совершенно грандиозно, что состоялся этот концерт. Полгода назад об этом еще подумать было нельзя, это была чистая авантюра. Витя Дробыш (продюсер концерта), конечно, молодец, он был человеком, который поверил в Колю. У Коли появилась цель, к которой он шел все это время, если бы не было этого концерта, и рывка такого бы не было. Он сконцентрировался максимально, очень много занимался, мобилизовал все силы. В терапевтических целях этот концерт был просто необходим", - рассказала Валерия, принявшая участие в концерте.
Певец Николай Носков
27 ноября, 16:27
"Три года борьбы". Стриженова показала видео с Николаем Носковым
Она отметила, что Носков находится в хорошей вокальной форме, все песни он исполнял вживую. "Коля почувствовал желание жить, творить, он сделал что-то новое, сочинил несколько песен. Это, наверно, был один из самых мощнейших концертов по силе воздействия, по своей искренности и по самоотдаче, и не только Коли, а всех артистов", - сказала Валерия.
Она также поблагодарила Носкова за его песню "Доброй ночи", которую она исполняла на концерте.
"Коля нашел мне песню, которая, может, не настолько популярна, но она получилась настолько моя, что многие говорили, что не могли подумать, что это песня Носкова, это самый лучший комплимент, который можно придумать. Если бы не Коля, сама бы я, наверное, эту песню не выбрала. Он принимал самое активное участие в подготовке концерта, и все, что было сделано, под его контролем", - добавила певица.
Николай Носков — советский и российский музыкант, пятикратный обладатель премии "Золотой граммофон". Выступал в составе групп "Москва" и "Парк Горького". Летом 2018 года артист перенес инсульт.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Вчера, 01:52Культура
Пригожин ответил на слова Мазаева о "жалком концерте" Носкова
510003
Обсудить 0
КультураНиколай НосковВалерия (Алла Перфилова)Москва
Рекомендуем
Композитор и продюсер Виктор Дробыш
Продюсер Дробыш похвалил первый после инсульта концерт Носкова
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин ответил на слова Мазаева о "жалком концерте" Носкова
Певец Сергей Лазарев во время репетиции финала международного конкурса Евровидение-2019
Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков прокомментировал возвращение Opel в Россию
Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф в суде в Исламабаде
В российском МИД прокомментировали смертный приговор Мушаррафу
Рабочие на газоизмерительной станции
В Минэнерго оценили переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза"
Вахтанг Кипшидзе
В РПЦ прокомментировали захват храма в селе Пробойновка на Украине
Логотип компании Huawei
СМИ: компании в США отказываются прекращать сотрудничество с Huawei
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Ирина Гусева
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Следственные действия в деревни Химози Ленинградской области
Семью под Гатчиной, у которой нашли арсенал, соседи считали набожной
Дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3
Сверхзвуковой бомбардировщик сел на грунт под Астраханью
Банкноты номиналом 1000 рублей
В Оренбуржье пенсионер нашел инкассаторскую сумку с миллионом рублей
Логотип ОБСЕ
В ОБСЕ рассказали, какими видят местные выборы в Донбассе
Истуканы-моаи
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Первез Мушарраф
Эксперт прокомментировала вынесение смертного приговора Мушаррафу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Стало известно, кого ищут на роль орков в сериале "Властелин колец"
02:25В Мексике вооруженные люди атаковали патруль нацгвардии
02:21Бразилия запретила трансжиры в продуктах питания
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
Лента новостейМолния