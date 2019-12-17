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Ростовская область
2019-12-17T13:41+0300
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"Ростов Арена" вошел в пятерку лучших стадионов России
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РИА Новости

"Ростов Арена" вошел в пятерку лучших стадионов России

13:41 17.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФутбольный стадион "Ростов Арена" в Ростове-на-Дону
Футбольный стадион Ростов Арена в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Илья Питалев
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Футбольный стадион "Ростов Арена" в Ростове-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек - РИА Новости. Стадион "Ростов Арена" занял третье место во II национальном конкурсе "Арена" на образцовое спортивное сооружение, сообщает правительство Ростовской области.
Ростовский стадион был представлен в номинации "Стадионы категории "А", имеющие трибуны от 15 тысяч зрительских мест". Всего в этой номинации заявки подали десять спортивных сооружений. При оценке конкурсантов учитывались такие критерии, как архитектура, внутренний дизайн, эффективность деятельности.
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"Стадион "Ростов Арена" занял третье место", - говорится в сообщении. Первое место поделили стадионы Екатеринбурга и Казани, второе досталось стадиону в Калининграде, третье с "Ростов Ареной" разделил "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
Организаторами II национального конкурса на образцовое спортивное сооружение "Арена" выступали Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, Российская ассоциация спортивных сооружений при поддержке Минспорта России. Всего в 2019 году заявки отправили 235 участников из 61 региона страны.
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"Ростовская арена – это визитная карточка Донского края, которая продолжает оставаться основным спортивным центром региона и привлекать тысячи людей", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова.
По данным правительства региона, в настоящее время "Ростов Арена" занимает второе место в рейтинге российской премьер-лиги по посещаемости. В среднем поддерживать областной клуб "Ростов" на каждый матч приходят свыше 32 тысяч болельщиков.
Стадион "Ростов Арена" вместительностью около 45 тысяч зрителей был построен в левобережной части Ростова-на-Дону к чемпионату мира по футболу в 2018 году. На стадионе прошли четыре матча группового этапа мирового первенства и встреча 1/8 финала. Как сообщал губернатор Василий Голубев, матчи чемпионата мира по футболу на стадионе в Ростове-на-Дону посмотрели более 200 тысяч человек. В настоящее время стадион используется как домашняя арена для проведения игр футбольного клуба "Ростов".
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