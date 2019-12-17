"Ростов Арена" вошел в пятерку лучших стадионов России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек - РИА Новости. Стадион "Ростов Арена" занял третье место во II национальном конкурсе "Арена" на образцовое спортивное сооружение, сообщает правительство Стадион "Ростов Арена" занял третье место во II национальном конкурсе "Арена" на образцовое спортивное сооружение, сообщает правительство Ростовской области

Ростовский стадион был представлен в номинации "Стадионы категории "А", имеющие трибуны от 15 тысяч зрительских мест". Всего в этой номинации заявки подали десять спортивных сооружений. При оценке конкурсантов учитывались такие критерии, как архитектура, внутренний дизайн, эффективность деятельности.

"Стадион "Ростов Арена" занял третье место", - говорится в сообщении. Первое место поделили стадионы Екатеринбурга и Казани, второе досталось стадиону в Калининграде, третье с "Ростов Ареной" разделил "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

Организаторами II национального конкурса на образцовое спортивное сооружение "Арена" выступали Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, Российская ассоциация спортивных сооружений при поддержке Минспорта России. Всего в 2019 году заявки отправили 235 участников из 61 региона страны.

"Ростовская арена – это визитная карточка Донского края, которая продолжает оставаться основным спортивным центром региона и привлекать тысячи людей", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова

По данным правительства региона, в настоящее время "Ростов Арена" занимает второе место в рейтинге российской премьер-лиги по посещаемости. В среднем поддерживать областной клуб "Ростов" на каждый матч приходят свыше 32 тысяч болельщиков.