"Ростов Арена" вошел в пятерку лучших стадионов России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек - РИА Новости. Стадион "Ростов Арена" занял третье место во II национальном конкурсе "Арена" на образцовое спортивное сооружение, сообщает правительство Ростовской области.
Ростовский стадион был представлен в номинации "Стадионы категории "А", имеющие трибуны от 15 тысяч зрительских мест". Всего в этой номинации заявки подали десять спортивных сооружений. При оценке конкурсантов учитывались такие критерии, как архитектура, внутренний дизайн, эффективность деятельности.
"Стадион "Ростов Арена" занял третье место", - говорится в сообщении. Первое место поделили стадионы Екатеринбурга и Казани, второе досталось стадиону в Калининграде, третье с "Ростов Ареной" разделил "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
Организаторами II национального конкурса на образцовое спортивное сооружение "Арена" выступали Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, Российская ассоциация спортивных сооружений при поддержке Минспорта России. Всего в 2019 году заявки отправили 235 участников из 61 региона страны.
"Ростовская арена – это визитная карточка Донского края, которая продолжает оставаться основным спортивным центром региона и привлекать тысячи людей", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова.
По данным правительства региона, в настоящее время "Ростов Арена" занимает второе место в рейтинге российской премьер-лиги по посещаемости. В среднем поддерживать областной клуб "Ростов" на каждый матч приходят свыше 32 тысяч болельщиков.
Стадион "Ростов Арена" вместительностью около 45 тысяч зрителей был построен в левобережной части Ростова-на-Дону к чемпионату мира по футболу в 2018 году. На стадионе прошли четыре матча группового этапа мирового первенства и встреча 1/8 финала. Как сообщал губернатор Василий Голубев, матчи чемпионата мира по футболу на стадионе в Ростове-на-Дону посмотрели более 200 тысяч человек. В настоящее время стадион используется как домашняя арена для проведения игр футбольного клуба "Ростов".