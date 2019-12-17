В ОДКБ обеспокоены "перетеканием" ИГ* из Сирии в Афганистан

"Конечно же, для нас, для нашей организации очень сложным, непростым является регион Афганистана. Мы видим все, что происходит в этой стране, мы наблюдаем те процессы, которые происходят в Сирии. Мы видим, что идёт перетекание ряда тех боевиков из ИГИЛ* на территорию Афганистана. И, конечно же, это вызывает нашу особую тревогу ", - сказал он журналистам.