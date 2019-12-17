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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-17T13:40+0300
https://ria.ru/20191217/1562485940.html
В ОДКБ обеспокоены "перетеканием" ИГ* из Сирии в Афганистан
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РИА Новости

В ОДКБ обеспокоены "перетеканием" ИГ* из Сирии в Афганистан

13:40 17.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГосударственные флаги стран-участниц ОДКБ
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ОДКБ тревожит "перетекание" боевиков ИГ* в Афганистан, это может представлять серьезную угрозу странам-членам ОДКБ, сказал заместитель генерального секретаря ОДКБ Петр Тихоновский.

"Конечно же, для нас, для нашей организации очень сложным, непростым является регион Афганистана. Мы видим все, что происходит в этой стране, мы наблюдаем те процессы, которые происходят в Сирии. Мы видим, что идёт перетекание ряда тех боевиков из ИГИЛ* на территорию Афганистана. И, конечно же, это вызывает нашу особую тревогу ", - сказал он журналистам.

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"Мы видим, что эти очаги, которые могут быть достаточно усилены на территории Афганистана, могут представлять для организации очень серьезную угрозу", - добавил Тихоновский.
При этом он отметил, что сотрудничество стран-членов ОДКБ по Афганистану крепнет.
В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииИсламское государствоОДКБАфганистанСирияВ мире
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