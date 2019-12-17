Россия выделит средства для помощи пострадавшим провинциям Сирии

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Правительство РФ в 2019 году выделит за счет средств федерального бюджета до 5,8 миллиона долларов в бюджет программы Правительство РФ в 2019 году выделит за счет средств федерального бюджета до 5,8 миллиона долларов в бюджет программы ООН по оказанию помощи наиболее пострадавшим провинциям Сирии , соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации

"В целях обеспечения участия Российской Федерации в международных усилиях по восстановлению Сирийской Арабской Республики выделить в 2019 году за счет средств федерального бюджета до 5,8 миллиона долларов США в бюджет Программы развития ООН на финансирование расходов, связанных с реализацией проекта по оказанию помощи муниципалитетам наиболее пострадавших провинций Сирийской Арабской Республики", - говорится в распоряжении.

Кроме того, согласно документу, планируется выделить до 5 миллионов долларов в бюджет Детского фонда ООН на финансирование расходов, связанных с проектом по восстановлению системы образования, а также с обеспечением доступа матерей и детей к питанию и качественным услугам здравоохранения.

Помимо этого, до 3 миллионов долларов будет выделено в бюджет Всемирной организации здравоохранения на финансирование проекта по предоставлению услуг здравоохранения и реабилитации пострадавших в ходе сирийского кризиса. Еще до 3,1 миллиона долларов планируется выделить в Фонд ООН на финансирование расходов, связанных с проектом по восстановлению услуг в области детского и материнского здоровья в провинции Алеппо.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.