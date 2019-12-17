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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-17T13:38+0300
https://ria.ru/20191217/1562485672.html
Россия выделит средства для помощи пострадавшим провинциям Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/156240/13/1562401368_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_8347419bd53e63c4dd08d634ce17a6a0.jpg
РИА Новости

Россия выделит средства для помощи пострадавшим провинциям Сирии

13:38 17.12.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийГород Дума в окрестностях Дамаска
Город Дума в окрестностях Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Город Дума в окрестностях Дамаска. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Правительство РФ в 2019 году выделит за счет средств федерального бюджета до 5,8 миллиона долларов в бюджет программы ООН по оказанию помощи наиболее пострадавшим провинциям Сирии, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"В целях обеспечения участия Российской Федерации в международных усилиях по восстановлению Сирийской Арабской Республики выделить в 2019 году за счет средств федерального бюджета до 5,8 миллиона долларов США в бюджет Программы развития ООН на финансирование расходов, связанных с реализацией проекта по оказанию помощи муниципалитетам наиболее пострадавших провинций Сирийской Арабской Республики", - говорится в распоряжении.
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Кроме того, согласно документу, планируется выделить до 5 миллионов долларов в бюджет Детского фонда ООН на финансирование расходов, связанных с проектом по восстановлению системы образования, а также с обеспечением доступа матерей и детей к питанию и качественным услугам здравоохранения.
Помимо этого, до 3 миллионов долларов будет выделено в бюджет Всемирной организации здравоохранения на финансирование проекта по предоставлению услуг здравоохранения и реабилитации пострадавших в ходе сирийского кризиса. Еще до 3,1 миллиона долларов планируется выделить в Фонд ООН на финансирование расходов, связанных с проектом по восстановлению услуг в области детского и материнского здоровья в провинции Алеппо.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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