В Сирии завершил работу очередной российско-турецкий патруль

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Сирии завершилось очередное совместное с Турцией патрулирование границы, сообщили в Минобороны России

"Очередной совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции проинспектировал обстановку на северо-западе Сирии, завершив сегодня совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы. Совместный патруль, стартовавший от пункта перехода населенного пункта Джарих-эль-Фаукани, преодолел маршрут протяженностью более 60 километров за время около двух часов и завершил свою работу, вернувшись в исходный пункт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушное патрулирование района осуществляли экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России.

В ходе патрулирования на маршруте совместный патруль прошел через несколько приграничных сирийских населенных пунктов. Сообщается, что военнослужащие РФ Турции провели совместное патрулирование сирийско-турецкой границы в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к востоку от населенного пункта Кобани.

В состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники – бронированные автомобили "Тигр" и "Тайфун" российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обеих стран. Кроме того, мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивал беспилотник "Орлан-10" ВС РФ.

Кобани, или Айн-аль-Араб, был одним из центров самопровозглашенной курдской автономии на севере Сирии, в его окрестностях также располагалась военная база международной коалиции во главе с США. С началом турецкой операции "Источник мира" американцы оставили Кобани, и курдам пришлось начать переговоры с Дамаском, по итогам которых сирийская армия вошла в Кобани и закрепилась вдоль пограничной полосы.

Теперь на господствующей высоте у Кобани расположена не американская, а российская база военной полиции. Российская военная полиция вошла в Кобани несколько недель назад, ее задача - следить за порядком в 30-километровой зоне, которую по соглашению Москвы с Анкарой и с согласия Дамаска, по данным российских военных, уже покинули курдские отряды.