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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-17T13:36+0300
https://ria.ru/20191217/1562485500.html
В Сирии завершил работу очередной российско-турецкий патруль
https://cdn22.img.ria.ru/images/156070/91/1560709179_0:107:2000:1232_1036x0_80_0_0_3167fa677dc928e5a61177a32f7cc27c.jpg
РИА Новости

В Сирии завершил работу очередной российско-турецкий патруль

13:36 17.12.2019
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© Sputnik / Sertac KayarСовместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
© Sputnik / Sertac Kayar
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Сирии завершилось очередное совместное с Турцией патрулирование границы, сообщили в Минобороны России.
"Очередной совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции проинспектировал обстановку на северо-западе Сирии, завершив сегодня совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы. Совместный патруль, стартовавший от пункта перехода населенного пункта Джарих-эль-Фаукани, преодолел маршрут протяженностью более 60 километров за время около двух часов и завершил свою работу, вернувшись в исходный пункт", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что воздушное патрулирование района осуществляли экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России.
В ходе патрулирования на маршруте совместный патруль прошел через несколько приграничных сирийских населенных пунктов. Сообщается, что военнослужащие РФ и Турции провели совместное патрулирование сирийско-турецкой границы в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к востоку от населенного пункта Кобани.
В состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники – бронированные автомобили "Тигр" и "Тайфун" российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обеих стран. Кроме того, мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивал беспилотник "Орлан-10" ВС РФ.
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Кобани, или Айн-аль-Араб, был одним из центров самопровозглашенной курдской автономии на севере Сирии, в его окрестностях также располагалась военная база международной коалиции во главе с США. С началом турецкой операции "Источник мира" американцы оставили Кобани, и курдам пришлось начать переговоры с Дамаском, по итогам которых сирийская армия вошла в Кобани и закрепилась вдоль пограничной полосы.
Теперь на господствующей высоте у Кобани расположена не американская, а российская база военной полиции. Российская военная полиция вошла в Кобани несколько недель назад, ее задача - следить за порядком в 30-километровой зоне, которую по соглашению Москвы с Анкарой и с согласия Дамаска, по данным российских военных, уже покинули курдские отряды.
Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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Война в СирииВойна в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуТурцияСирияРоссияВ мире
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