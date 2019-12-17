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КС направил на пересмотр дело о выплатах за совмещение должностей
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РИА Новости

КС направил на пересмотр дело о выплатах за совмещение должностей

13:35 17.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗдание Конституционного суда РФ
Здание Конституционного суда РФ
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Здание Конституционного суда РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело жителя Ульяновской области, который не смог в судебном порядке добиться доплат со стороны работодателя за совмещение должностей, следует из материалов суда.
КС во вторник опубликовал на официальном сайте постановление по делу о проверке конституционности положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, а также частей первой-четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса РФ.
Основанием для рассмотрения дела стала жалоба жителя Ульяновской области Геннадия Лукичова, который работает кочегаром в сельскохозяйственном техникуме. В 2017-2018 годах он периодически совмещал обязанности кочегара, истопника и слесаря-сантехника. Работодатель начислял ему различного рода выплаты на оклад, который был меньше МРОТ, и тем самым доводил зарплату до величины МРОТ. Лукичов через суд взыскал с работодателя недополученные суммы за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и праздничные дни, но не смог добиться доплат за совмещение. Решив, что такой подход нарушает его право на получение справедливой заработной платы, он попросил КС проверить конституционность соответствующих положений Трудового кодекса, которыми руководствовались суды.
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Как указал Конституционный суд, право на справедливую заработную плату и равное вознаграждение за труд признается одним из важнейших прав в сфере труда. КС пояснил, что работники имеют право на повышенную оплату в случае выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, к которым относится и работа при совмещении профессий. В таких случаях оплата труда работника должна состоять из установленной для него зарплаты и выплат за работу при совмещении профессий. Оплата работы за совмещение не должна включаться в минимальную оплату труда.
"В противном случае месячная заработная плата работников, привлеченных к выполнению работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, не отличалась бы от оплаты труда лиц, работающих в обычных условиях, то есть работники, выполнявшие… дополнительную работу в порядке совмещения профессий (должностей), оказывались бы в таком же положении, как и те, кто осуществлял работу только по профессии (должности), определенной трудовым договором (основную трудовую функцию)", - отмечается в постановлении КС РФ.
КС признал оспариваемые положения Трудового кодекса РФ не противоречащими Конституции, поскольку они не предусматривают включения в состав зарплаты, не превышающей МРОТ, дополнительной доплаты за совмещение должностей. Дело заявителя подлежит пересмотру, указал Конституционный суд.
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Ульяновская областьРоссияСанкт-ПетербургОбщество
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