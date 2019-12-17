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Иванов призвал подумать о производстве легкоутилизируемой упаковки
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РИА Новости

Иванов призвал подумать о производстве легкоутилизируемой упаковки

13:25 17.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов рассказал, что использует авоську как альтернативу пластиковым пакетам.
"Мы все больше и больше генерируем мусора, об этом тоже надо думать, как это будем сокращать. Я не призываю всех завтра с авоськами ходить, хотя и не возражаю против этого... Но, наверное, надо думать, промышленность ориентировать на производство легкоутилизируемой упаковки, бумажной, картонной вместо пластика и полиэтилена. Весь мир идёт этим путем", - сказал Иванов на форуме "Чистая страна".
Отвечая на вопрос о популярности авосек, спецпредставитель президента сказал: "я знаю, у меня тоже есть".
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