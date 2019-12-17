Иванов призвал подумать о производстве легкоутилизируемой упаковки

"Мы все больше и больше генерируем мусора, об этом тоже надо думать, как это будем сокращать. Я не призываю всех завтра с авоськами ходить, хотя и не возражаю против этого... Но, наверное, надо думать, промышленность ориентировать на производство легкоутилизируемой упаковки, бумажной, картонной вместо пластика и полиэтилена. Весь мир идёт этим путем", - сказал Иванов на форуме "Чистая страна".