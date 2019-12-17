Иванов призвал подумать о производстве легкоутилизируемой упаковки

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов рассказал, что использует авоську как альтернативу пластиковым пакетам.
"Мы все больше и больше генерируем мусора, об этом тоже надо думать, как это будем сокращать. Я не призываю всех завтра с авоськами ходить, хотя и не возражаю против этого... Но, наверное, надо думать, промышленность ориентировать на производство легкоутилизируемой упаковки, бумажной, картонной вместо пластика и полиэтилена. Весь мир идёт этим путем", - сказал Иванов на форуме "Чистая страна".
Отвечая на вопрос о популярности авосек, спецпредставитель президента сказал: "я знаю, у меня тоже есть".