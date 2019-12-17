"Учитель года" из Волгограда получила в подарок квартиру

"Андрей Бочаров от имени всех жителей региона вручил педагогу новогодний подарок — двухкомнатную квартиру в одном из домов в микрорайоне "Долина", где располагается ее школа. Инициатива по поддержке победителя всероссийского конкурса была проработана с застройщиком", - сообщили в администрации.