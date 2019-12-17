"Учитель года" из Волгограда получила в подарок квартиру

ВОЛГОГРАД, 17 дек – РИА Новости. Победитель конкурса "Учитель года России - 2019" Лариса Арачашвили из Волгограда получила в подарок от губернатора региона двухкомнатную квартиру, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации области.
Ранее сообщалось, что абсолютным победителем всероссийского конкурса стала учительница русского языка из волгоградской школы № 55 Лариса Арачашвили.
Как сообщили РИА Новости в ведомстве, губернатор Андрей Бочаров на встрече с молодыми специалистами сделал Арачашвили новогодний подарок - двухкомнатную квартиру.
"Андрей Бочаров от имени всех жителей региона вручил педагогу новогодний подарок — двухкомнатную квартиру в одном из домов в микрорайоне "Долина", где располагается ее школа. Инициатива по поддержке победителя всероссийского конкурса была проработана с застройщиком", - сообщили в администрации.
По информации ведомства, школа № 55 открылась в 2018 году, здесь обучается около тысячи детей.