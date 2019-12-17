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"Учитель года" из Волгограда получила в подарок квартиру
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РИА Новости

"Учитель года" из Волгограда получила в подарок квартиру

13:24 17.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТоржественная церемония закрытия Всероссийского конкурса "Учитель года России-2019
Торжественная церемония закрытия Всероссийского конкурса Учитель года России-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Торжественная церемония закрытия Всероссийского конкурса "Учитель года России-2019. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 17 дек – РИА Новости. Победитель конкурса "Учитель года России - 2019" Лариса Арачашвили из Волгограда получила в подарок от губернатора региона двухкомнатную квартиру, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации области.
Ранее сообщалось, что абсолютным победителем всероссийского конкурса стала учительница русского языка из волгоградской школы № 55 Лариса Арачашвили.
Как сообщили РИА Новости в ведомстве, губернатор Андрей Бочаров на встрече с молодыми специалистами сделал Арачашвили новогодний подарок - двухкомнатную квартиру.
"Андрей Бочаров от имени всех жителей региона вручил педагогу новогодний подарок — двухкомнатную квартиру в одном из домов в микрорайоне "Долина", где располагается ее школа. Инициатива по поддержке победителя всероссийского конкурса была проработана с застройщиком", - сообщили в администрации.
По информации ведомства, школа № 55 открылась в 2018 году, здесь обучается около тысячи детей.
Ученики на занятиях. Архивное фото
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Андрей БочаровВолгоградУчитель года РоссииРоссияОбщество
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