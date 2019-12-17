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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-17T13:22+0300
https://ria.ru/20191217/1562483998.html
Борисов и Асад обсудили контроль над месторождениями нефти в Сирии
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РИА Новости

Борисов и Асад обсудили контроль над месторождениями нефти в Сирии

13:22 17.12.2019
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© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Американский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения. Архивное фото
ДАМАСК, 17 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что обсудил во вторник с президентом Сирии Башаром Асадом вопросы восстановления контроля Дамаска над нефтеносными районами страны.
"Да, обсуждали вопросы нефти. Ситуация в Заевфратье улучшается. Я думаю, постепенно все исконные недра Сирийской Арабской Республики будут принадлежать государству и ситуация стабилизируется", - сказал Борисов журналистам после встречи.
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Помимо этого, во время встречи обсуждались вопросы восстановления аэропортовой инфраструктуры, железных и автомобильных дорог в Сирии, рассказал Борисов.
По его словам, одним из главных препятствий в процессе восстановления экономики САР на сегодняшний день являются зарубежные санкции.
"Мирный процесс в Сирии носит необратимый характер, но восстановление экономики будет связано еще со многими трудностями, особенно в условиях санкционного воздействия", - сказал вице-премьер.
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Война в СирииЮрий БорисовБашар АсадСирияВ мире
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