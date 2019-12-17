Борисов и Асад обсудили контроль над месторождениями нефти в Сирии

ДАМАСК, 17 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что обсудил во вторник с президентом Сирии Башаром Асадом вопросы восстановления контроля Дамаска над нефтеносными районами страны.

"Да, обсуждали вопросы нефти. Ситуация в Заевфратье улучшается. Я думаю, постепенно все исконные недра Сирийской Арабской Республики будут принадлежать государству и ситуация стабилизируется", - сказал Борисов журналистам после встречи.

Помимо этого, во время встречи обсуждались вопросы восстановления аэропортовой инфраструктуры, железных и автомобильных дорог в Сирии, рассказал Борисов.

По его словам, одним из главных препятствий в процессе восстановления экономики САР на сегодняшний день являются зарубежные санкции.