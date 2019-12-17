Госдума приняла закон о "цифровом нотариате"

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о "цифровом нотариате", которым предполагается расширить перечень и порядок совершения нотариальных действий, которые могут быть оказаны дистанционно.

По словам главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, к таким действиям будут отнесены подтверждение верности перевода документов с одного языка на другой, передача документов одних физических и юридических лиц другим, принятие в депозит денежных средств, совершение исполнительной надписи для взыскания задолженности в бесспорном порядке; обеспечение доказательств в виде осмотра информации в интернете, выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и другие.

Кроме того, закрепляется, что нотариус сможет принимать на хранение документы не только в бумажном виде, но и в электронном, которые будут храниться в Единой информационной системе нотариата.

Также данным законопроектом предусматривается право нотариуса при отсутствии у гражданина документа, удостоверяющего личность, или при наличии сомнений в личности гражданина, предъявившего документ, устанавливать его личность посредством единой биометрической системы. В том числе инициативой предлагается установить возможность совершения дистанционной сделки с участием нескольких нотариусов, действующих в интересах каждой стороны - через электронную систему нотариата, без совместного присутствия сторон: проект сделки будет создаваться нотариусами с использованием электронной системы нотариата.

"Возможность совершения нотариальных действий в электронной форме значительно облегчит гражданам и организациям получение ряда нотариальных услуг, позволит сохранить время и сократить расходы, которые обычно затрачиваются на личное посещение нотариуса, - заявил Крашенинников, которого цитирует пресс-служба комитета.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин , принятие этого законопроекта существенно упростит получение гражданами нотариальных услуг.

"Закон о цифровом нотариате станет еще одним шагом в создании современной законодательной базы в сфере цифровой экономики", - добавил он.