Эксперт оценил шансы российско-китайского проекта резолюции по КНДР

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. США погрузилась во внутренние проблемы, оставив без внимания ситуацию вокруг КНДР, темпы по урегулированию ситуации вокруг Северной Кореи значительно снизились, у американского лидера сейчас на повестке совсем другие проблемы, заявил РИА Новости заведующий центром Юго-восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН Дмитрий Мосяков, скептически оценивший шансы на прохождение проекта резолюции по КНДР.
Ранее сообщалось, что Россия и Китай во вторник передали на рассмотрение Совета Безопасности ООН совместный проект резолюции, призывающий к отмене части санкций в отношении КНДР, а также возобновлению шестисторонних переговоров. Согласно тексту документа, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, РФ и КНР также приветствовали продолжение диалога между Соединенными Штатами и КНДР на всех уровнях. Кроме того, в проекте говорится, что СБ ООН "призывает все заинтересованные стороны рассмотреть вопрос о реализации дальнейших практических шагов для снижения военной напряженности на Корейском полуострове … с использованием всех соответствующих средств".
"Общая неопределенность в США ведет к тому, что прогнозировать (прохождение резолюции - ред.) очень сложно. Одно дело, когда все определенно, а другое - в ситуации, когда планируется голосование по импичменту (президенту США Дональду Трампу - ред.) в нижней палате. Это означает очень сильную неопределенность и подрывает доверие к стабильности американской власти. И какую позицию в этой ситуации займет американская делегация - невозможно предугадать", - сказал РИА Новости Мосяков.
По его словам, говорить сегодня о "внятной американской позиции" очень сложно. "Америка все больше погружается в решение своих внутренних проблем, оставляя внешний контур без какого-то серьезного внимания... В связи с этим прогнозы самые неопределенные, но, в целом, довольно скептические", - добавил эксперт.
Он не исключил, что заявление Ким Чен Ына о том, что денуклеаризация уходит с повестки дня, а также очередное тестирование ракет являлось знаком для США о продолжении процесса, который был начат, но исчерпал себя. "Открывались некоторые варианты по урегулированию и ослаблению напряженности, возможно, не очень быстрому, но все же движению. Но та ситуация, которая сейчас складывается в США, влияет напрямую на то, что теряется темп. Трампу не до Ким Чен Ына", - уточнил собеседник агентства.