Российская парламентская делегация посетит военную базу Хмеймим

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российская парламентская делегация 26-28 декабря посетит военную базу Хмеймим в Сирии, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
"Очередная российская парламентская делегация будет в Сирии в конце декабря этого года. Это не двусторонний визит, а посещение российской базы Хмеймим... Едет делегация комитета по обороне и безопасности Совета Федерации 26-28 декабря, если я не ошибаюсь", - сказал Косачев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Он добавил, что в ближайшее время также возможен визит в САР по приглашению национального парламента председателя межпарламентского союза.