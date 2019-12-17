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Российская парламентская делегация посетит военную базу Хмеймим
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РИА Новости

Российская парламентская делегация посетит военную базу Хмеймим

13:09 17.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВзлетно-посадочная полоса на авиабазе "Хмеймим"в Сирии
Взлетно-посадочная полоса на авиабазе Хмеймимв Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Взлетно-посадочная полоса на авиабазе "Хмеймим"в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российская парламентская делегация 26-28 декабря посетит военную базу Хмеймим в Сирии, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
"Очередная российская парламентская делегация будет в Сирии в конце декабря этого года. Это не двусторонний визит, а посещение российской базы Хмеймим... Едет делегация комитета по обороне и безопасности Совета Федерации 26-28 декабря, если я не ошибаюсь", - сказал Косачев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
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ХмеймимСовет Федерации РФКонстантин КосачевСирияРоссияВ мире
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