Российская парламентская делегация посетит военную базу Хмеймим

"Очередная российская парламентская делегация будет в Сирии в конце декабря этого года. Это не двусторонний визит, а посещение российской базы Хмеймим... Едет делегация комитета по обороне и безопасности Совета Федерации 26-28 декабря, если я не ошибаюсь", - сказал Косачев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"