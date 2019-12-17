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Чешские аналитики призвали не считать RT и Sputnik "свободными" СМИ
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РИА Новости

Чешские аналитики призвали не считать RT и Sputnik "свободными" СМИ

13:05 17.12.2019 (обновлено: 13:07 17.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд телеканала RT
Стенд телеканала RT
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд телеканала RT. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Аналитический центр "Европейские ценности" (European Values Center for Security Policy) призвал страны Европы не считать телеканалы RT и Sputnik представителями "свободной прессы". Об этом говорится в декабрьском докладе Kremlin Watch Strategy for Countering Hostile Russian Interference, сообщает RT.
"Информационные каналы российского правительства, будь то RT, Sputnik или российские государственные телеканалы, не являются журналистскими организациями, они лишь выдают себя за таковые", — говорится в тексте.
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Так, представители аналитического центра предлагают отказывать российским СМИ в доступе на пресс-конференции. Эта мера направлена на то, чтобы журналисты поняли, что "работа на российское правительство — это дорога в один конец", отметили в центре.
"Ни один государственный служащий Запада не должен легитимизировать подобные организации, соглашаясь на интервью с ними", — говорится в документе.
Аналитический центр "Европейские ценности" был основан в Чехии в 2005 году. Его представители заявляют, что цель их деятельности — "защита либеральной демократии".
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В октябре 2017-го года организация опубликовала список из 2327 американских, британских и европейских политиков, дипломатов и военных, которые когда-либо были гостями эфира RT. В перечень в том числе были включены Дональд Трамп, Джон Маккейн и Борис Джонсон.
В докладе под названием "Кремлевская платформа для "полезных идиотов" на Западе" утверждается, что список призван выявить тех, кто "предоставляет свое имя и авторитет каналу", который авторы обвиняют в стремлении "подорвать основы демократии".
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