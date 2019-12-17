Слуцкий оценил ситуацию в сфере защиты прав человека в России

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия сделала колоссальный рывок в сфере защиты прав человека за несколько лет, считает глава комитета по международным делам Государственной Думы Россия сделала колоссальный рывок в сфере защиты прав человека за несколько лет, считает глава комитета по международным делам Государственной Думы Леонид Слуцкий

Во вторник проходит международная конференция "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов".

"Сегодня надо сравнить в этой благородной деятельности, то, что существует сегодня, и то, что существовало ещё несколько лет назад. Мы сделали в России серьёзный рывок", - сказал Слуцкий в ходе конференции.

Глава думского комитета подчеркнул, что особенно это касается деятельности пенитенциарной системы в России, прав женщин, многие из инициатив также обсуждаются в международном парламенте. Он также передал приветствие участникам конференции от председателя Госдумы Вячеслава Володина.

"Люди чувствуют себя защищёнными, права человека перестали быть категорией, которая в основном существовала в каких-либо документах. Права человека в России - это не то, что защищается, а уделяется руководством страны первоочерёдное внимание", - заключил он.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова, в свою очередь, среди позитивных тенденций отметила наращивание интеграционных процессов и многообразие международных правозащитных механизмов. Однако существует и угрозы, подчеркивает уполномоченный.

"Сегодня в правозащитной сфере на международном уровне наблюдаются как позитивные, так и отрицательные тенденции... Среди главных вызовов и угроз правам человека остаются социальное неравенство, значительный разрыв между бедными и богатыми, несоразмерное применение силы к тем, кто выражает свой протест", - заключила уполномоченный.