Эксперты выяснили, куда едут туристы, встречающие Новый год в поезде

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Как показало исследование сервиса путешествий, каждый четвертый пассажир, отправляющийся в железнодорожное путешествие 31 декабря, встретит Новый год в поезде, а самым популярным праздничным маршрутом оказался путь Москва-Симферополь, сообщает Туту.ру.
Специалисты проанализировали все оформленные билеты, где путешествующий прибывает в место назначения после 1 января 2020 года, а садится в поезд — до Нового года.
"Новогодних маршрутов", по которым едут пассажиры, купившие билет с помощью сервиса, набралось 620.
Самым популярным стал путь из Москвы в Симферополь, около пяти процентов купили билеты так, чтобы провести 31 декабря в дороге.
Также в первую пятерку вошли такие направления, как Москва — Казань, Москва — Петербург и обратно, Москва — Минск. На шестом месте оказался путь из столицы в Сочи, а седьмую строчку занял маршрут из Симферополя в Москву.