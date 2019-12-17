Эксперты выяснили, куда едут туристы, встречающие Новый год в поезде

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Как показало исследование сервиса путешествий, каждый четвертый пассажир, отправляющийся в железнодорожное путешествие 31 декабря, встретит Новый год в поезде, а самым популярным праздничным маршрутом оказался путь Москва-Симферополь, сообщает Туту.ру.

Специалисты проанализировали все оформленные билеты, где путешествующий прибывает в место назначения после 1 января 2020 года, а садится в поезд — до Нового года.

"Новогодних маршрутов", по которым едут пассажиры, купившие билет с помощью сервиса, набралось 620.

Самым популярным стал путь из Москвы в Симферополь, около пяти процентов купили билеты так, чтобы провести 31 декабря в дороге.