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Туризм
2019-12-17T14:05+0300
https://ria.ru/20191217/1562482444.html
Эксперты выяснили, куда едут туристы, встречающие Новый год в поезде
https://cdn23.img.ria.ru/images/20245/58/202455807_0:138:3066:1863_1036x0_80_0_0_34e6b014668c41b0eb9892621205c498.jpg
РИА Новости

Эксперты выяснили, куда едут туристы, встречающие Новый год в поезде

14:05 17.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Самойлов / Перейти в фотобанкВизит главного Деда Мороза страны в Санкт-Петербург
Визит главного Деда Мороза страны в Санкт-Петербург
© РИА Новости / Игорь Самойлов
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Как показало исследование сервиса путешествий, каждый четвертый пассажир, отправляющийся в железнодорожное путешествие 31 декабря, встретит Новый год в поезде, а самым популярным праздничным маршрутом оказался путь Москва-Симферополь, сообщает Туту.ру.
Специалисты проанализировали все оформленные билеты, где путешествующий прибывает в место назначения после 1 января 2020 года, а садится в поезд — до Нового года.
"Новогодних маршрутов", по которым едут пассажиры, купившие билет с помощью сервиса, набралось 620.
Самым популярным стал путь из Москвы в Симферополь, около пяти процентов купили билеты так, чтобы провести 31 декабря в дороге.
Также в первую пятерку вошли такие направления, как Москва — Казань, Москва — Петербург и обратно, Москва — Минск. На шестом месте оказался путь из столицы в Сочи, а седьмую строчку занял маршрут из Симферополя в Москву.
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13 декабря, 10:52Туризм
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмМоскваСимферопольСочиМинскСанкт-ПетербургКазань
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