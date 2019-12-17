Госдума приняла закон об изменениях процедуры спецоценки условий труда

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла правительственный закон, предусматривающий изменения порядка специальной оценки условий труда.
Законом устанавливается дополнительный механизм контроля за передачей отчетов организациями, которые проводят специальную оценку условий труда (СОУТ) в Федеральную государственную информационную систему учета результатов проведения СОУТ.
Также вводится обязанность организации, проводящей специальную оценку условий труда, передавать в Минтруд информацию об аккредитации организаций, проводящих специальную оценку условий труда.
Законом предусматривается норма о том, что требования к представлению информации о сокращении области аккредитации действуют до 31 декабря 2021 года. Данный период времени необходим для налаживания электронного взаимодействия между ФГИС СОУТ и информационной системой Росаккредитации для передачи этой информации в рамках электронного межведомственного взаимодействия.
25 ноября, 08:55Названы профессии с высокой конкуренцией на рынке труда
Законом также вносятся изменения, предусматривающие возможность проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда по заявлениям органов исполнительной власти.
"Реализация норм законопроекта позволит повысить качество проведения специальной оценки условий труда в целях обеспечения соблюдения гарантий и прав работников", - говорится в пояснительной записке.
2 декабря, 14:38Путин подписал закон о расширении прав госинспекторов труда