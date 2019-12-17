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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-17T12:41+0300
https://ria.ru/20191217/1562480785.html
Руденя: демография определяет тренд развития региона и будущее области
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РИА Новости

Руденя: демография определяет тренд развития региона и будущее области

12:41 17.12.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиИгорь Руденя
Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 17 дек – РИА Новости. В 2020-2021 годах в бюджете Тверской области на подарки для новорожденных ежегодно заложены более 116 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.
Мера социальной поддержки была введена в Венрхневолжье с 1 октября текущего года в рамках национального проекта "Демография" по инициативе губернатора области Игоря Рудени.
За четыре месяца текущего года подарок для новорожденных от областных властей получили почти две тысячи семей. На обеспечение новой меры социальной поддержки в областном бюджете на 2019 год были заложены более 29 миллионов рублей.
По словам главы региона, задача тверских властей – это забота о семьях, материнстве и детстве, демография определяет тренд развития региона и будущее области.
В подарочный набор входят 58 предметов: постельные принадлежности, одежда, средства ухода за малышом и другие предметы, в том числе продукция тверских производителей. Состав набора был сформирован с учетом мнения жителей Верхневолжья по результатам проведенных опросов.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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Получить подарок семьи, где родился ребенок, могут в отделениях ЗАГС и в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства.
В настоящее время на территории Верхневолжья действуют 18 видов социальных выплат для семей с детьми. Всего на их поддержку в бюджете 2019 году были заложены более 2,4 миллиарда рублей.
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