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Песков рассказал о запланированных встречах Путина и Эрдогана
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РИА Новости

Песков рассказал о запланированных встречах Путина и Эрдогана

12:33 17.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Конкретных планов проведения в феврале российско-турецкого саммита по Сирии в графике президента РФ Владимира Путина пока нет, предстоят контакты с лидером Турции Тайипом Эрдоганом в январе, других визитов сейчас не предусмотрено, хотя они могут появляться в графике весьма оперативно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее на полях Дохийской конференции в столице Катара сообщил РИА Новости, что Турция планирует провести отдельный саммит с участием России наряду со встречей в верхах по Сирии, который пройдет в Стамбуле в феврале.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
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Турция рассчитывает в феврале провести с Россией саммит по Сирии
"Пока нет конкретных планов в графике президента. Вы знаете, что в первой декаде января состоятся контакты двух президентов, будет открыт "Турецкий поток" - его наземная часть на турецкой территории, строительство будет завершено. Это станет хорошей возможностью и для того, чтобы обсудить все актуальные вопросы. Каких-либо других визитов и контактов в настоящий момент не запланировано, хотя они могут появляться в графике весьма оперативно", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, запланирован ли в феврале такой саммит по Сирии.
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Турецкий потокМевлют ЧавушоглуДмитрий ПесковВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияПолитика
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