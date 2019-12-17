Песков рассказал о запланированных встречах Путина и Эрдогана

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее на полях Дохийской конференции в столице Катара сообщил РИА Новости, что Турция планирует провести отдельный саммит с участием России наряду со встречей в верхах по Сирии, который пройдет в Стамбуле в феврале.