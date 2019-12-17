Песков рассказал о запланированных встречах Путина и Эрдогана

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Конкретных планов проведения в феврале российско-турецкого саммита по Сирии в графике президента РФ Владимира Путина пока нет, предстоят контакты с лидером Турции Тайипом Эрдоганом в январе, других визитов сейчас не предусмотрено, хотя они могут появляться в графике весьма оперативно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее на полях Дохийской конференции в столице Катара сообщил РИА Новости, что Турция планирует провести отдельный саммит с участием России наряду со встречей в верхах по Сирии, который пройдет в Стамбуле в феврале.
"Пока нет конкретных планов в графике президента. Вы знаете, что в первой декаде января состоятся контакты двух президентов, будет открыт "Турецкий поток" - его наземная часть на турецкой территории, строительство будет завершено. Это станет хорошей возможностью и для того, чтобы обсудить все актуальные вопросы. Каких-либо других визитов и контактов в настоящий момент не запланировано, хотя они могут появляться в графике весьма оперативно", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, запланирован ли в феврале такой саммит по Сирии.
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