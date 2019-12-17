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Путин в ходе контактов с Эрдоганом может обсудить Ливию
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РИА Новости

Путин в ходе контактов с Эрдоганом может обсудить Ливию

12:29 17.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наверняка обсудит тему Ливии с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом как в ходе очной встречи, так и в ходе телефонных переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Безусловно, в ходе предстоящих контактов, как телефонных, так и очных, тема Ливии, наверняка, будет обсуждаться. Вы знаете, что Россия и Турция осуществляют очень плотные фактически ежедневные контакты по сирийским делам, требуют совместного проговора и дела ливийские", - сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что Россия "выступает за прекращение кровопролития в Ливии, за прямые контакты между противоборствующими сторонами и поддерживает любые международные усилия, и отдельных стран, в плане поиска путей выхода из кризиса".
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Владимир ПутинЛивияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияПолитика
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